Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. Dramatische Szenen spielten sich am frühen Samstagnachmittag an einem Badesee in Worms ab. Ein 35-jähriger Mann geriet beim Baden in eine lebensbedrohliche Situation und musste nach seiner Rettung vor Ort reanimiert werden.

Nach Angaben der Polizei hielt sich der 35-jährige Wormser gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin an dem Badesee auf. Zuvor soll der Mann Alkohol konsumiert haben. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er anschließend im Wasser in eine hilflose Lage.

Dank des schnellen und couragierten Eingreifens mehrerer Ersthelfer konnte der Mann aus dem Wasser gezogen werden. Die Helfer begannen umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die anschließend vom alarmierten Rettungsdienst übernommen wurden. Der 35-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach derzeitigem Stand ist der Mann stabil. Ob er durch den Badeunfall bleibende gesundheitliche Schäden davongetragen hat, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass belastende Einsätze wie dieser auch für Zeugen und Ersthelfer psychisch sehr belastend sein können. Betroffene können sich an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz oder an die Polizei Worms wenden, wenn sie Unterstützung benötigen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Quelle: Polizeidirektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2026, 09:33