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Stadt Speyer
26.06.2026, 9:56 Uhr

Speyer – Public Viewing zur Fußball-WM – Übertragung des Deutschland-Spiels im Außenbereich bis 22.30 Uhr möglich

Stadt SpeyerSpeyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Blick auf das bevorstehende Sechzehntelfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft hat der Stadtvorstand Speyer eine Ausnahme für die Übertragung des Spiels im Außenbereich gastronomischer Betriebe beschlossen. Vorausgegangen war eine Initiative von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, die hierzu Rücksprache mit dem Deutschen Städtetag gehalten hatte. Nach dessen Einschätzung können Übertragungen von WM-Spielen im Freien auch nach 22 Uhr zugelassen werden. Die Entscheidung darüber liegt bei den zuständigen Kommunen. Gastronomiebetriebe können ihren Gästen das Deutschland-Spiel damit auch in Außenbereichen zeigen. Voraussetzung hierfür ist eine behördliche Genehmigung.

Betriebe, die bislang noch keine Genehmigung für die Übertragung von WM-Spielen im Außenbereich beantragt haben, werden gebeten, bis spätestens Montag, 29. Juni 2026, 12 Uhr, einen formlosen Antrag per E-Mail an die Ordnungsbehörde zu richten. Betriebe, die bereits über eine Genehmigung für Übertragungen bis 22 Uhr verfügen und nun auch das Deutschland-Spiel mit späterem Anpfiff im Außenbereich zeigen möchten, müssen dies der Ordnungsbehörde vorab mitteilen. Für die Erteilung der Genehmigung wird eine Verwaltungsgebühr erhoben. Ansprechpartnerin ist Annika Motz von der Ordnungsbehörde (Annika.Motz@stadt-speyer.de).

Die Stadt Speyer wünscht allen Fußballfans, Gastronomiebetrieben und ihren Gästen einen spannenden und fairen WM-Abend.

Quelle
Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2026, 09:56

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