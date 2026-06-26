Speyer – Geänderte Öffnungszeiten der Tourist-Information

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der aktuellen Wetterlage ist die Tourist-Information der Stadt Speyer am Samstag, 27. Juni 2026, von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Die für den 27. und 28. Juni 2026 jeweils um 14 Uhr geplanten Stadtführungen müssen hitzebedingt leider entfallen. Die Stadt Speyer bittet um Verständnis für die geänderten Öffnungszeiten sowie die Absage der Stadtführungen. Angesichts der erwarteten hohen Hitzebelastung hat der Schutz der Gesundheit oberste Priorität.
Quelle
Stadtverwaltung Speyer
Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2026, 11:12