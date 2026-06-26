Sinsheim – Schwimmen im Kerzenschein – Erstes Candlelight-Schwimmen im Freibad Sinsheim

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, den 11. Juli 2026, lädt das Freibad Sinsheim erstmals zum Candlelight-Schwimmen ein. Zahlreiche Kerzenlichter verwandeln das Schwimmerbecken des Freibades in einen Ort der Ruhe und Entspannung. Neben dem Schwimmen bei Kerzenschein lädt die gemütliche Atmosphäre zum Verweilen und Genießen ein. Das Bistro H2O ist an diesem Abend geöffnet und sorgt für das leibliche Wohl direkt am Beckenrand. Gäste erwartet ein vielfältiges Angebot: Sommerliche Getränke wie Cocktails und Aperol-Spezialitäten, Bier sowie alkoholfreie Erfrischungen. Ergänzt wird das kulinarische Sortiment durch Fingerfood, warme Speisen und ein ausgewähltes Sushi-Angebot. Begleitet wird die Veranstaltung von Live-Musik, die für die passende Atmosphäre sorgt. Das Candlelight-Schwimmen bietet allen Badegästen ein außergewöhnliches Erlebnis – ob beim entspannten Treibenlassen im Wasser, beim Schwimmen oder beim Genießen. Paare dürfen sich auf einen romantischen Sommerabend freuen, Familien auf ein besonderes Freizeiterlebnis und alle Erholungssuchenden auf eine kleine Auszeit vom Alltag. Für die Sicherheit der Badegäste stehen während der gesamten Veranstaltung ausgebildete Rettungsschwimmer bereit. Der Einlass beginnt um 20:30 Uhr. Das Candlelight-Schwimmen endet um 01:00 Uhr. Saisonkarten behalten auch an diesem besonderen Abend ihre Gültigkeit. Für alle anderen Gäste gilt der vergünstigte Abendtarif.

Das Freibad Sinsheim freut sich auf viele Gäste.

Quelle

Stadtverwaltung Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2026, 09:39