Sinsheim – Dienststellen am 3. Juli geschlossen – Öffnungszeiten der Stadtverwaltung

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Dienststellen der Stadtverwaltung Sinsheim im Zentralort und den Stadtteilen sowie die Dienststellen der Stadtwerke Sinsheim, die Stadtbibliothek, das Stadtmuseum und die Tourist-Info sind am Freitag, 03.07.2026 aufgrund der Durchführung des Betriebsausfluges geschlossen.

Im Bereich der Stadtwerke stehen im Notfall die Bereitschaftsdienste unter folgenden Rufnummern zur Verfügung:

• Baubetriebshof 07261 404-880

• Wasserversorgung 07261 404-881

Die Stadtverwaltung bittet die Bevölkerung um Verständnis.

Quelle

Stadtverwaltung Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2026, 09:28