Schwetzingen – Oftersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In Schwetzingen und der Nachbargemeinde Oftersheim kommt es derzeit zu einem großflächigen Stromausfall. Zahlreiche Haushalte und Betriebe sind nach ersten Erkenntnissen von der Störung betroffen.

Großflächiger Stromausfall in Schwetzingen und Oftersheim. Der Energieversorger arbeitet an der Behebung der Störung. Ursache und Ausmaß sind derzeit noch unklar.

Der zuständige Energieversorger arbeitet aktuell mit Hochdruck an der Behebung der Störung. Die Ursache für den Ausfall ist derzeit noch unklar. Auch zur genauen Anzahl der betroffenen Haushalte und Unternehmen liegen bislang keine Informationen vor.

Durch den Stromausfall kann es insbesondere im Straßenverkehr zu Beeinträchtigungen kommen, da unter anderem Ampelanlagen ausgefallen sein könnten. Verkehrsteilnehmer werden deshalb gebeten, besonders aufmerksam zu fahren und Kreuzungsbereiche mit erhöhter Vorsicht zu passieren.

Die Polizei und der Energieversorger beobachten die Lage. Sobald weitere Informationen zur Ursache oder zur Dauer des Stromausfalls vorliegen, wird MRN-News nachberichten.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Juni 2026, 00:42