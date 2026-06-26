Neckargemünd – Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt – Zeugenaufruf

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Neckargemünd wurde ein 23-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Ein 59-jähriger Nissan-Fahrer stand gegen 7:40 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Bammentaler Straße an der roten Ampel in Höhe der Kreuzung zur K 4200. Zum Linksabbiegen in Richtung Hollmuth-Tunnel stand er auf der Linksabbiegerspur. Der 23-Jährige stand zunächst rechts daneben auf der Geradeausfahrspur, wechselte dann jedoch ebenfalls auf die Linksabbiegerspur und positionierte sich unmittelbar vor der Fahrzeugfront des Nissan. Beim Umschalten auf Grünlicht führen beide Verkehrsteilnehmer los und der Nissan-Fahrer stieß mit der Fahrzeugfront gegen den 23-Jährigen und dessen Motorrad. Dabei wurde das Bein des Motorradfahrers leicht eingeklemmt, wodurch dieser eine Schwellung erlitt. Er begab sich selbständig in medizinische Behandlung.

Das Motorrad wurde abgeschleppt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht das Polizeirevier Neckargemünd Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2026, 13:26