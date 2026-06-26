Mannheims Bäume haben Durst. Jetzt Gießkanne füllen und wässern helfen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Alle, die vor der Haustür einen Baum haben, können jetzt mit Hilfe von Gießkanne und Gartenschlauch etwas Gutes tun: Die anhaltende Hitze führt dazu, dass Bäume besonders viel Wasser brauchen. Die Stadt Mannheim wässert jüngere Bäume mit allen verfügbaren Kräften, aber jede zusätzliche Gießkanne hilft.

Zwei Tipps fürs Gießen

1.Nur Leitungs- oder Regenwasser verwenden. Schmutzwasser schadet dem Baum.

2.Wenn möglich, lieber einmal pro Woche sieben Gießkannen als jeden Tag eine. So sickert das Wasser tief nach unten, wo es nicht gleich verdunstet. Außerdem lässt der Baum seine Wurzeln dann auch tief nach unten wachsen, Richtung Grundwasser.

Jede Gießkanne hilft

Für den Stadtraumservice sind Hitzeperioden wie diese eine Herausforderung: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können kaum so viel wässern, wie nötig wäre. Mannheims Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell dankt deshalb allen, die Bäumen etwas Gutes tun: „Jede zusätzliche Gießkanne ist ein Gewinn! Der Stadtraumservice wässert Bäume mindestens acht Jahre, nachdem sie gepflanzt wurden. Ältere Bäume können sich durch ihre tief reichenden Wurzeln besser selbst versorgen, aber auch ihnen tut Gießen bei der Hitze gut.“

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2026, 09:44