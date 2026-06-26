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Speed Wedding
26.06.2026, 14:33 Uhr

Mannheim – Speed-Weddings: 40 Hochzeiten bei 40 Grad

Speed WeddingMannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Love is in the air. Insgesamt über 40 Paare haben sich über den heutigen Freitag verteilt im Rahmen der Speed-Weddings das Ja-Wort gegeben. Speed-Weddings sind bewusst kurzgehalten und konzentrieren sich auf das Wesentliche. Ganz ohne großes Tamtam, nur im kleinsten Kreis als Paar, dauert die Eheschließung rund zehn Minuten. Im Vergleich zu einer klassischen Trauung mit 30 bis 45 Minuten können die frisch Vermählten somit besonders schnell ins Eheglück starten.

Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell ist so begeistert von diesem Angebot, dass sie es sich nicht nehmen ließ, selbst als Eheschließungsstandesbeamtin tätig zu werden. Auch wenn sie damit Neuland betreten hat, war sie während der Zeremonie sehr souverän und begleitete ein Paar persönlich ins Eheglück. „Die große Nachfrage im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass viele Paare sich eine moderne, unkomplizierte Form der Eheschließung wünschen. Ich freue mich sehr, dass ich ganz persönlich heute meinen Teil dazu beitragen konnte. Ich gratuliere dem von mir getrauten Ehepaar, aber natürlich auch allen anderen, die sich heute haben trauen lassen, ganz herzlich und wünsche für den neuen Lebensabschnitt nur das Beste!“, so die Erste Bürgermeisterin.

Drei weitere Termine in diesem Jahr

Insgesamt drei Speed-Wedding-Termine stehen dieses Jahr noch zur Auswahl: Am 26. Oktober 2026 (Montag), 01. Dezember 2026 (Dienstag) und am 12. Dezember 2026 (Samstag) können Paare in Mannheim kurz und bündig „Ja“ sagen. Damit ist für alle etwas dabei – ob werktags, an einem besonderen Datum oder am Samstag.

Das Angebot richtet sich sowohl an Mannheimer Paare als auch an Nicht-Mannheimer. Voraussetzung ist, dass die Eheschließung vorab beim zuständigen Standesamt (in der Regel am Wohnort) angemeldet wurde und sich noch innerhalb der sechsmonatigen Gültigkeitsfrist befindet.

Weitere Informationen zur Anmeldung finden Interessierte auf der Internetseite des Standesamtes Mannheim unter:
https://www.mannheim.de/de/service-bieten/buergerdienste/standesamt/anmeldung-zur-eheschliessung

Anmeldung:
Interessierte senden eine E-Mail an standesamt@mannheim.de mit dem Betreff „Speed-Wedding“ und dem Nachweis der Anmeldung der Eheschließung.

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2026, 14:33

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