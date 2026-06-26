Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. 10. Freiwilligentage der Metropolregion Rhein-Neckar: Die Engagement-Offensive für gemeinschaftlichen

Zusammenhalt feiert Jubiläum

Die Freiwilligentage vom 12. bis 20. September 2026 –

wieder über einen längeren Zeitraum von 9 Tagen

#wirschaffenvielfalt: Bürgerschaftliches Engagement stärkt Vielfalt und demokratisches Miteinander – heute wichtiger denn je.

Gemeinwohl fördern und Jugend aktivieren: Mitmachen als Unternehmensteam oder Schule.

Jetzt Projekte anmelden oder als Freiwillige mitmachen auf www.wir-schaffen-was.de

Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar ist seit 2008 ein Leuchtturmprojekt zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements. Zum 10. Jubiläum wird er auch dieses Jahr aufgrund der positiven Resonanz aus 2024 auf mehrere Tage ausgedehnt, um vielfältigere Projekte umsetzen zu können und den Teilnehmenden mehr Flexibilität bei der

Unterstützung von Initiativen zu ermöglichen. Vom 12. bis zum 20. September 2026 heißt es wieder #wirschaffen-was und Freiwillige, Organisationen, Unternehmen, Kommunen und Schulen wirken an Projekten für das Gemeinwohl in der gesamten Region mit.

Die Aktionstage werden erneut von zahlreichen Sponsoren und Förderern unterstützt, darunter die langjährigen Hauptsponsoren SAP SE, BASF SE, HORNBACH Baumarkt AG sowie dieses Jahr auch die John Deere Walldorf International GmbH. Nach #wirschaffendemokratie in 2024 rückt mit dem Hashtag #wirschaffenvielfalt dieses Jahr die Bedeutung von Engagement als wesentlicher Pfeiler eines toleranten, offenen und inklusiven Zusammenlebens in der Metropolregion Rhein-Neckar thematisch in den Fokus. Die Bedeutung des Ehrenamts wird auch in der aktuellen Landespolitik von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz deutlich stärker hervorgehoben. In beiden Ländern zeigt sich, dass Ehrenamt nicht nur als gesellschaftliche Ressource, sondern zunehmend als wichtiger Faktor für gleichwertige und stabile Lebensverhältnisse in Städten und auf dem Land betrachtet wird.

Im Rahmen einer Pressekonferenz in Lampertheim am 18. Juni 2026 erhielten Medienvertreterinnen und -vertreter, Organisationen, Unternehmen und Interessierte die Möglichkeit, sich über den aktuellen Planungsstand zu informieren, Einblicke in erste eingereichte Projektbeispiele in der digitalen Engagementbörse zu erhalten und in den Austausch mit dem

Projektteam zu gehen.

„Die Freiwilligentage sind ein wichtiges Zeichen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Vielfalt in unserer Region. Jahr für Jahr engagieren sich dabei mehrere tausend Menschen und leisten einen wichtigen Beitrag dazu, ihr Umfeld etwas schöner und lebenswerter zu gestalten“, sagt Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN e.V.) und Vorstandsvorsitzender der MLP SE. „MLP unterstützt die Freiwilligentage auch in diesem Jahr als Sponsor und mit vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen, die sich bei den Projekten vor Ort einbringen. Für uns ist dieses Engagement Ausdruck unserer regionalen Verbundenheit und unserer gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen.“

Zuletzt waren 2024 über 5.500 Freiwillige in 65 Städten und Gemeinden bei rund 430 Projekten in der ganzen Region tatkräftig dabei, im Jubiläumsjahr 2026 soll wieder mindestens genauso wirkungsvoll gemeinsam etwas geschafft werden und Deutschlands größte regionale Engagement-Offensive nachhaltig wirken.

Jugend begeistern und Unternehmen mobilisieren

Die Freiwilligentage bringen Menschen in der Region zusammen – ganz gleich welcher Herkunft oder welchen Alters. Die Organisatoren laden aus diesem Grund auch dieses Jahr wieder explizit Schulen ein, eigene Projekte umzusetzen, Schülerinnen und Schüler als Team an Projekten teil-nehmen zu lassen oder Initiativen als Kooperationspartner zu unterstützen. So erhalten Kinder und Jugendliche einen ersten Zugang zu Engagement-Angeboten und die Möglichkeit, sich auszuprobieren und aktiv in die Gestaltung ihres Umfelds eingebunden zu sein. Auch für Unternehmen sind die Aktionstage eine ideale Gelegenheit, gemeinnütziges Engagement kennenzulernen und zu fördern. So können sie als Sponsor auftreten, eigene Teams stellen, die an Projekten vor Ort mitwirken, nachhaltige Kooperationen mit Non-Profit-Organisationen aufbauen und sich somit als verantwortungsvoller, attraktiver Arbeitgeber positionieren.

Jetzt Projekte anmelden und HORNBACH-Gutscheine gewinnen

Die ersten 67 Projekte sind bereits in der MRN-Engagementbörse auf www.wir-schaffen-was.de registriert. Bis zum Startschuss am 12. September sollen noch viele weitere hinzukommen. Dass Engagement in der Metropolregion Rhein-Neckar viele Facetten hat, zeigen die bisher eingestellten Initiativen: Clean-ups, Denkmalpflege, Reparaturen oder

Umbauten, Pflanzaktionen, Bastelarbeiten, gemeinsames Kochen und Bauprojekte sind bereits auf der Website zu finden. Besonders interessant für Projektanbietende in der Rubrik „Handwerkliches & Praktisches“: Wer bis zum 30. Juni 2026 ein Projekt einstellt, nimmt automatisch an der Verlosung von HORNBACH-Gutscheinen im Wert von je 200,00 Euro teil. Eine zeitnahe Registrierung zahlt sich also aus.

Gemeinsam was schaffen lohnt sich – bestätigen Teilnehmende und

Organisatoren

„Die Freiwilligentage bieten uns die Chance, möglichst viele Menschen

zu motivieren, Missstände nicht einfach nur hinzunehmen, sondern aktiv etwas dagegen zu tun. Wir wollen zeigen: Jeder kann sich engagieren, etwas für die Umwelt tun und dabei tolle Leute kennenlernen“, so Uwe Franken, der im Rahmen der Pressekonferenz über die Initiative RhineCleanUp und deren bundesweiten Aktionstag am 12. September 2026 informierte. „Das Gefühl, am Ende des Tages Ergebnisse zu sehen, wie in unserem Fall den gesammelten Müll und das saubere Flussufer, ist unbezahlbar!“ Durch die zeitliche Verbindung von Freiwilligentagen und RhineCleanup soll noch sichtbarer werden, wie viel entstehen kann, wenn Menschen und Akteure aus Wirtschaft und Verwaltung gemeinsam Verantwortung übernehmen. Es gibt viele Wege, sich miteinander für die Gemeinschaft und damit auch für eine starke Demokratie einzusetzen. Und genau dieses gemeinsame Engagement stiftet Sinn und macht zugleich Freude.

Das bestätigte auch Andrea Krüger, Mitglied des Vorstands des Kanu-Clubs Lampertheim, der die Freiwilligentage seit Jahren aktiv mitgestaltet. Der Verein für den Kanu-Rennsport nutzt die Aktionstage gezielt, um das Gelände und das Bootshaus instand zu halten und gleichzeitig die Barrierefreiheit für inklusive Trainingsangebote instand zu halten und auszubauen. So wurde in den vergangenen Jahren der Jugendraum barrierefrei umgestaltet und im Rahmen der Freiwilligentage entkernt – ein Projekt, das nur durch gemeinsames Engagement möglich war. Auch in diesem Jahr wird rund um das Bootshaus am Altrhein angepackt und der Katamaran

als Begleitboot für Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Behinderung winterfest gemacht. „Für uns sind die Freiwilligentage jedes Mal ein wertvoller Anlass, gemeinsam anzupacken und unser inklusives Vereinsleben nachhaltig zu stärken – bei uns findet wirklich jede und jeder eine Aufgabe“, so Krüger.

Mitmachen und dabei sein: #wirschaffenwas

Alle Fragen rund um die Freiwilligentage beantwortet das Organisationsteam unter Tel. 0621 10708-444 oder E-Mail info@wir-schaffen-was.de. Wer darüber hinaus stetig auf dem Laufenden bleiben möchte, wird auf den Social-Media-Kanälen von #wirschaffenwas (Facebook, Instagram, LinkedIn und TikTok) mit aktuellen Meldungen, Daten, Fakten, Inspirationen und Hintergrundinformationen versorgt.

Offizielle Sponsoren-Statements:

Thomas Saueressig, Chief Customer Officer und Vorstandsmitglied der SAP SE: „Als global agierendes Unternehmen mit starken Wurzeln in Walldorf fühlen wir uns unserer Region eng verbunden und nehmen diese Verantwortung bewusst wahr. Die Freiwilligentage sind für uns weit mehr als ein Engagement: sie bieten die ideale Möglichkeit, als Region zusammenzukommen und gemeinsam Gutes zu tun. Wir als SAP möchten aktiv zum Gemeinwohl beitragen. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden setzen wir gezielt Impulse für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Vielfalt, Inklusion und Teilhabe – und bewirken genau dort spürbare positive Veränderungen, wo wir leben und arbeiten.“

Anna Katharina Rapp, Leiterin Gesellschaftliches Engagement am Standort Ludwigshafen bei der BASF SE: „Die Freiwilligentage zeigen, wie vielfältig Engagement in unserer Region ist und wie viel Menschen gemeinsam bewegen können. Sie schaffen Begegnungen, bringen Menschen unterschiedlicher Hintergründe und Erfahrungen zusammen und eröffnen neue Perspektiven. Genau dieses Miteinander verbindet und stärkt den Zusammenhalt in unserer Region. Deshalb unterstützen wir die Freiwilligentage seit Beginn an gerne und freuen uns darauf, dass sich auch im Jubiläumsjahr wieder viele Mitarbeitende der BASF gemeinsam mit Vereinen, Initiativen und weiteren Engagierten für unsere Region einsetzen.“

Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Gruppe: „Die Freiwilligentage zeigen jedes Mal aufs Neue, wie wirkungsvoll Engagement sein kann, wenn Menschen ihre Fähigkeiten, Ideen und Zeit für andere einsetzen und investieren. Ob Renovierungsarbeiten, Verschönerungsaktionen oder Reparaturen: Wir möchten dort unterstützen, wo gemeinsam angepackt wird, und somit Begegnung und ein starkes Miteinander, aber auch gemeinsame Erfolge mit nachhaltiger Wirkung fördern. Die von uns bereitgestellten Gutscheine sollen zusätzliche Anreize schaffen, Projekte einzustellen und kleine oder größere Baustellen gemeinschaftlich anzugehen.“

Christian Eichholtz, Geschäftsführer der John Deere Walldorf International GmbH und Vizepräsident und Manufacturing Lead in Europa und Asien: „Als weltweit agierendes Unternehmen mit starker regionaler Verwurzelung in der Metropolregion Rhein Neckar ist es für uns ein zentraler Bestandteil unserer unternehmerischen Verantwortung, einen nachhaltigen Beitrag für Gesellschaft und Region zu leisten. Die Freiwilligentage bieten eine hervorragende Plattform, dieses Engagement gemeinsam vor Ort erlebbar zu machen. Freiwilliges Engagement spiegelt zentrale Werte von John Deere wider – insbesondere Integrität, Verantwortung und das klare Bekenntnis, das Leben der Menschen in unseren Regionen aktiv zu verbessern. Gleichzeitig stärkt dieses Engagement den Zusammenhalt – innerhalb unseres Unternehmens ebenso wie in der Gemeinschaft.“

Über die Freiwilligentage der Metropolregion Rhein-Neckar

Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar wurde 2008 zur Wertschätzung und verstärkten Sichtbarkeit des bürgerschaftlichen Engagements im Länderdreieck Baden-Hessen-Pfalz ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Wir schaffen was“ wird er seitdem alle zwei Jahre im September von der Metropolregion Rhein-Neckar durchgeführt. Organisatorisch verantwortlich ist der Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V. Die Engagement-Initiative ist in die bundesweite Woche des bürgerschaftlichen Engagements eingebettet und stellt die bundesweit größte regionale Veranstaltung ihrer Art dar. 2026 findet sie mit dem Schwerpunkt #wirschaffenvielfalt zum zehnten Mal statt. Bei den vergangenen Auflagen nahmen bis zu 5.500 Menschen in über 70 Kommunen und über 400 Projekten teil. Die Freiwilligentage werden unterstützt durch die Hauptsponsoren SAP SE, BASF SE, HORNBACH Bau-markt AG, John Deere GmbH & Co. KG. Weitere Sponsoren und Förderer sind (Nennung alphabetisch): ABT Print und Medien GmbH, Bäcker Görtz GmbH, Baier GmbH, Commerzbank AG – Filiale Mannheim, epicto GmbH, Heidelberg Materials AG, Klimastiftung für Bürger, Landkreis Südliche Weinstraße, m:con – mannheim:congress GmbH, MLP SE, Roche Diagnostics GmbH, SNP Deutschland GmbH, Sparkasse Heidelberg, Sparkasse Rhein Neckar Nord, Sparkasse Südpfalz, Sparkassen Vorderpfalz, SV SparkassenVersicherung, Volksbank Kurpfalz eG, VR Bank Rhein-Neckar eG.

Foto Freiwilligentag Kanuclub Lampertheim

Quelle Metropolregion Rhein-Neckar GmbH

Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2026, 10:32