Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Volkswagen: Medienbericht über möglichen Stellenabbau – Beim Volkswagen-Konzern könnten laut einem Bericht des Handelsblatts, das sich auf Informationen des Manager Magazins beruft, in den kommenden Jahren deutlich mehr Arbeitsplätze wegfallen als bislang bekannt. Demnach soll der Vorstand im Zuge der laufenden Neuausrichtung des Unternehmens einen Abbau von bis zu 100.000 Stellen prüfen.

Volkswagen selbst bestätigte die Berichte nicht und erklärte lediglich, dass interne Planungen grundsätzlich nicht kommentiert würden. Gleichzeitig verwies der Konzern auf die tiefgreifende Transformation der Automobilindustrie und die laufenden Arbeiten an einer effizienteren Konzernstruktur.

Über die weiteren Planungen soll sich der Aufsichtsrat Anfang Juli beraten.

Den vollständigen Bericht lesen Sie beim Handelsblatt.

Quelle: Handelblatt / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2026, 11:02