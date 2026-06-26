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BASF
26.06.2026, 10:08 Uhr

Ludwigshafen – BASF Coatings wird eigenständig – Was bedeutet das für den BASF-Standort Ludwigshafen?

BASFLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Münster – Wie bereits bei MRN-News berichtet wird BASF Coatings eigenständig und erhält ein neues Executive Committee. MRN-News erklärt, was die Trennung vom BASF-Konzern für Ludwigshafen bedeutet.

Wie die BASF Coatings GmbH mitteilt, wurde ein neues Executive Committee benannt, das das Unternehmen künftig als eigenständiges Unternehmen führen und erfolgreich weiterentwickeln soll. Die Ankündigung ist Teil der bereits bekannten Transaktion zur Trennung von BASF Coatings vom BASF-Konzern.

Doch was bedeutet diese Entwicklung für den BASF-Standort Ludwigshafen? Warum stammt die Mitteilung aus Münster und nicht aus der Konzernzentrale in Ludwigshafen? Und ist die Trennung von BASF Coatings und der BASF SE bereits endgültig beschlossen?

Viele Leserinnen und Leser stellen sich genau diese Fragen. MRN-News ordnet die Hintergründe ein.

Warum kommt die Mitteilung aus Münster?

Obwohl die BASF SE ihren Hauptsitz in Ludwigshafen hat, befindet sich der Unternehmenssitz der BASF Coatings GmbH seit vielen Jahren in Münster. Von dort aus werden das weltweite Lackgeschäft, Forschung und Entwicklung sowie die Unternehmensführung gesteuert. Deshalb werden Pressemitteilungen der BASF Coatings grundsätzlich von dort veröffentlicht.

Was bedeutet „als eigenständiges Unternehmen“?

Mit der Benennung des Executive Committees bereitet BASF Coatings die Zukunft außerhalb des BASF-Konzerns vor. Das neue Führungsgremium soll das Unternehmen ab dem 1. Juli 2026 eigenständig führen und die weitere Umsetzung der Transaktion verantworten.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der Verkauf erst jetzt beschlossen wurde. Vielmehr werden bereits heute die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen, damit das Unternehmen nach Abschluss der Transaktion unabhängig arbeiten kann.

Ist die Trennung bereits beschlossen?

Ja. Die Entscheidung, BASF Coatings vom BASF-Konzern zu trennen, ist bereits gefallen und vertraglich vereinbart. Der endgültige Vollzug der Transaktion erfolgt jedoch erst nach den erforderlichen behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen.

Warum wird schon jetzt eine neue Unternehmensführung eingesetzt?

Bei internationalen Unternehmensverkäufen wird die künftige Organisation häufig schon Monate vor dem rechtlichen Abschluss aufgebaut. Dazu gehören unter anderem eine eigenständige Unternehmensführung, eigene Verwaltungs- und IT-Strukturen sowie angepasste Finanz- und Personalprozesse. Dadurch kann das Unternehmen unmittelbar nach dem sogenannten Closing eigenständig arbeiten.

Bleibt BASF weiterhin beteiligt?

Ja. Nach den bisherigen Vereinbarungen bleibt BASF mit einer Minderheitsbeteiligung von 40 Prozent an BASF Coatings beteiligt. Die Mehrheit soll künftig der Beteiligungsgesellschaft Carlyle gehören.

Was bedeutet das für Ludwigshafen?

Für den BASF-Konzern in Ludwigshafen bedeutet die organisatorische Eigenständigkeit zunächst keine unmittelbaren Veränderungen im Tagesgeschäft. Die Konzernzentrale bleibt weiterhin in Ludwigshafen. Das Lackgeschäft wird jedoch künftig unabhängig geführt und gesteuert – eine Entwicklung, die bereits seit Längerem vorbereitet wird.

Mit der Benennung des Executive Committees ist nun ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Eigenständigkeit von BASF Coatings erfolgt.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2026, 10:08

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