Landau – Schon jetzt vormerken: Großes Spielfest für alle Kinder mit Familien und Freunden am 16. August in Billigheim-Ingenheim

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Kreisjugendamt Südliche Weinstraße veranstaltet am ersten Sonntag nach den Sommerferien, dem 16. August, sein großes Spielfest in Kooperation mit dem Team Bananenflanke Südpfalz e. V. und dem TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim e. V. Veranstaltungsort ist das Sportgelände des TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim, In den Wartgärten 1, 76831 Billigheim-Ingenheim. Beginn ist um 11 Uhr, das Ende ist für 17.30 Uhr geplant. Landrat Dietmar Seefeldt und der für das Jugendamt zuständige Erste Kreisbeigeordnete Georg Kern laden alle Kinder mit ihren Familien sowie Freundinnen und Freunde herzlich ein: „Einen Tag lang steht alles im Zeichen der Kinder der Südlichen Weinstraße. Gemeinsam mit zahlreichen Mitwirkenden haben wir wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher, die einen fröhlichen Tag mit Spiel, Bewegung und Begegnung erleben möchten.“

Die kleinen und großen Gäste erwartet ein vielfältiges Mitmachprogramm. Das Team Bananenflanke Südpfalz e. V. schließt mit einigen Spielen seine Jubiläumsfeierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen ab, die bereits am Vortag mit einem Turnier begangen werden. Neben den Spielen stehen unter anderem eine Kletterwand, eine Hüpfburg, Frisbee-Golf, Zauberei und Wasserspiele auf dem Programm. Außerdem können Feuerwehr-, Polizei- und THW-Fahrzeuge erkundet sowie Kreativ- und Bastelangebote ausprobiert werden. Mit dabei sind das Caritas-Zentrum Landau-SÜW, die Evangelische Jugendzentrale Bad Bergzabern, das Haus der Familie Bad Bergzabern, die Jugend- und Bambinifeuerwehr Billigheim-Ingenheim/Impflingen, die Jugend- und Familienberatungsstellen SÜW, die Jugend des Technischen Hilfswerks, die Jugendpflege Landau-Land, das Jugendrotkreuz SÜW, der Kita-Kreiselternausschuss SÜW sowie die Polizei. Für Speisen und Getränke sorgt der TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim. Das Fest wird um 11 Uhr mit einem ökumenischen Kindergottesdienst eröffnet. Die Spiele des Teams Bananenflanke Südpfalz e.V. beginnen um 12 Uhr.

Adresse:

Sportgelände TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim e. V.

In den Wartgärten 1

76831 Billigheim-Ingenheim

Quelle

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2026, 09:32