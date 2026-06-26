  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Logo 1 1
26.06.2026, 9:35 Uhr

Heidelberg – Mobilfunk: Netzabdeckung und Funklöcher per App an die Bundesnetzagentur melden

Logo 1 1Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bundesnetzagentur veranstaltet bis zum 1. Juli 2026 die sogenannte Mobilfunkmesswoche. Mit der Aktion sollen Versorgungslücken im Mobilfunknetz aufgedeckt werden. Das Amt für Digitales und Informationsverarbeitung der Stadt Heidelberg unterstützt diese Aktion und bittet Bürgerinnen und Bürger, ihre Verbindungsstärke bei der Bundesnetzagentur zu melden. Auf diese Weise können unterversorgte Gebiete oder Funklöcher nachhaltig dokumentiert und von den Anbietern geschlossen werden. Bürgerinnen und Bürger, die Orte feststellen, in denen grundsätzlich keine Verbindung zum Mobilfunknetz besteht, können sich zusätzlich per E-Mail an mobilfunkausbau@heidelberg.de an die Stadtverwaltung wenden. Das Amt für Digitales und Informationsverarbeitung steht regelmäßig mit den Telekommunikationsunternehmen in Austausch und kann Probleme direkt adressieren. Dazu sammelt das Amt Meldungen, die möglichst detaillierte Informationen über den genauen Standort sowie den jeweiligen Mobilfunkanbieter beinhalten, und geben dieses anonymisiert an die Telekommunikationsunternehmen weiter.

Verbindung zum Handynetz melden, so geht‘s

Die Bundesnetzagentur stellt eine spezielle App für die Aktionswoche bereit. Die Daten helfen dabei, Ausbauvorhaben zu priorisieren, Hindernisse vor Ort abzubauen und den Bedarf für weitere Netzverdichtungen deutlich zu machen. Für den Ausbau selbst sind die Mobilfunkunternehmen verantwortlich. Je mehr Mobilfunkteilnehmer die App nutzen, desto besser ist der Informationsstand. Die Smartphone-App „Mobilfunk-Check“ steht in den App-Stores der Smartphone-Anbieter kostenfrei zur Verfügung. Anderweitige Meldungen, beispielsweise per E-Mail an die Bundesnetzagentur, sind nicht möglich.

Weitere Informationen finden sich online unter www.check-dein-netz.de und www.bundesnetzagentur.de. Dort befindet sich auch eine Übersicht der Mobilfunk-Monitoring-Karte, die die aktuelle Netzabdeckung zeigt.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2026, 09:35

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juni 2026
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      