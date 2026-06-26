Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bundesnetzagentur veranstaltet bis zum 1. Juli 2026 die sogenannte Mobilfunkmesswoche. Mit der Aktion sollen Versorgungslücken im Mobilfunknetz aufgedeckt werden. Das Amt für Digitales und Informationsverarbeitung der Stadt Heidelberg unterstützt diese Aktion und bittet Bürgerinnen und Bürger, ihre Verbindungsstärke bei der Bundesnetzagentur zu melden. Auf diese Weise können unterversorgte Gebiete oder Funklöcher nachhaltig dokumentiert und von den Anbietern geschlossen werden. Bürgerinnen und Bürger, die Orte feststellen, in denen grundsätzlich keine Verbindung zum Mobilfunknetz besteht, können sich zusätzlich per E-Mail an mobilfunkausbau@heidelberg.de an die Stadtverwaltung wenden. Das Amt für Digitales und Informationsverarbeitung steht regelmäßig mit den Telekommunikationsunternehmen in Austausch und kann Probleme direkt adressieren. Dazu sammelt das Amt Meldungen, die möglichst detaillierte Informationen über den genauen Standort sowie den jeweiligen Mobilfunkanbieter beinhalten, und geben dieses anonymisiert an die Telekommunikationsunternehmen weiter.

Verbindung zum Handynetz melden, so geht‘s

Die Bundesnetzagentur stellt eine spezielle App für die Aktionswoche bereit. Die Daten helfen dabei, Ausbauvorhaben zu priorisieren, Hindernisse vor Ort abzubauen und den Bedarf für weitere Netzverdichtungen deutlich zu machen. Für den Ausbau selbst sind die Mobilfunkunternehmen verantwortlich. Je mehr Mobilfunkteilnehmer die App nutzen, desto besser ist der Informationsstand. Die Smartphone-App „Mobilfunk-Check“ steht in den App-Stores der Smartphone-Anbieter kostenfrei zur Verfügung. Anderweitige Meldungen, beispielsweise per E-Mail an die Bundesnetzagentur, sind nicht möglich.

Weitere Informationen finden sich online unter www.check-dein-netz.de und www.bundesnetzagentur.de. Dort befindet sich auch eine Übersicht der Mobilfunk-Monitoring-Karte, die die aktuelle Netzabdeckung zeigt.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2026, 09:35