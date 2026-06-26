  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Haraldmk heidelberg 3344685
26.06.2026, 9:53 Uhr

Heidelberg – Juli-Termine der Reihe „Natürlich Heidelberg“

Haraldmk heidelberg 3344685
Foto: Haraldmk auf Pixabay

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Von geologischen Exkursionen und Wildkräuterführungen bis hin zu Mitmachaktionen in der Natur – die Veranstaltungen der Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ sind vielfältig. Die Stadt Heidelberg hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald Veranstaltungen zusammengestellt. Interessante Führungen, Exkursionen und Seminare stehen im Juli 2026 auf dem Programm:

Donnerstag, 2. Juli 2026, 16 bis 17.30 Uhr, Dem Biber auf der Spur
Samstag, 4. Juli 2026, 15 bis 17 Uhr, Die Insel im Wald
Sonntag, 5. Juli 2026, 14.30 bis 17.30 Uhr, Heilsame Pilze – auch im Heidelberger Stadtwald
Dienstag, 7. Juli 2026, 16 bis 18 Uhr, Spaziergang über den Bergfriedhof
Samstag, 11. Juli 2026, 14 bis 15.30 Uhr, 7000 Jahre Heiligenberg
Samstag, 11. Juli 2026, 20 bis 23 Uhr, Schlossbeleuchtung mit Logenplatz
Sonntag, 12. Juli 2026, 10.30 bis 13.30 Uhr, Kräuterwanderung
Sonntag, 12. Juli 2026, 16.15 bis 18.45 Uhr, Yoga im Wald & Vitale Wilde-Kräuter-Smoothies
Samstag, 18. Juli 2026, 19 bis 21 Uhr, Schotterschätze – abendlicher Wildkräuter-Spaziergang auf dem Bahndamm
Sonntag, 19. Juli 2026, 15 bis 16 Uhr, Auf den Spuren der Römer im Handschuhsheimer Feld
Freitag, 24. Juli 2026, 20.45 bis 22.30 Uhr, Fledermaus-Entdeckungsreise
Samstag, 25. Juli 2026, 10 bis 12 Uhr, Wald ohne Grenzen
Freitag, 31. Juli 2026, 14 bis 18 Uhr, Mit Luchs, Wolf und Co. durch den Wald

Regelmäßige Veranstaltungen und Naturerlebnisgruppen

Gesundheitswandern, (fast) immer dienstags von 9 bis 11.30 Uhr
Gesundheitswandern, (fast) immer sonntags von 9 bis 11.30 Uhr
Die Waldläufer von Hendesse, immer dienstags von 15.15 bis 17.30 Uhr
Die Waldspürnasen von Hendesse, immer donnerstags von 15.15 bis 17.30 Uhr
Die Waldscouts, jeden zweiten und vierten Freitag im Monat von 16 bis 18.30 Uhr
BUNDkinder, donnerstags (einmal im Monat) von 15 bis 18 Uhr
Waldspielgruppe Mammutkinder Heidelberg, sonntags von 15 bis 17 Uhr

Online anmelden

Für alle Veranstaltungen, bei denen keine gesonderte Anmeldung notiert ist, ist die Anmeldung über das Online-Buchungsportal unter www.natuerlich.heidelberg.de möglich. Weitere Informationen rund um das Veranstaltungsprogramm gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221 58-28333 (montags und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von März bis Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2026, 09:53

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juni 2026
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      