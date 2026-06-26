

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Von geologischen Exkursionen und Wildkräuterführungen bis hin zu Mitmachaktionen in der Natur – die Veranstaltungen der Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ sind vielfältig. Die Stadt Heidelberg hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald Veranstaltungen zusammengestellt. Interessante Führungen, Exkursionen und Seminare stehen im Juli 2026 auf dem Programm:

Donnerstag, 2. Juli 2026, 16 bis 17.30 Uhr, Dem Biber auf der Spur

Samstag, 4. Juli 2026, 15 bis 17 Uhr, Die Insel im Wald

Sonntag, 5. Juli 2026, 14.30 bis 17.30 Uhr, Heilsame Pilze – auch im Heidelberger Stadtwald

Dienstag, 7. Juli 2026, 16 bis 18 Uhr, Spaziergang über den Bergfriedhof

Samstag, 11. Juli 2026, 14 bis 15.30 Uhr, 7000 Jahre Heiligenberg

Samstag, 11. Juli 2026, 20 bis 23 Uhr, Schlossbeleuchtung mit Logenplatz

Sonntag, 12. Juli 2026, 10.30 bis 13.30 Uhr, Kräuterwanderung

Sonntag, 12. Juli 2026, 16.15 bis 18.45 Uhr, Yoga im Wald & Vitale Wilde-Kräuter-Smoothies

Samstag, 18. Juli 2026, 19 bis 21 Uhr, Schotterschätze – abendlicher Wildkräuter-Spaziergang auf dem Bahndamm

Sonntag, 19. Juli 2026, 15 bis 16 Uhr, Auf den Spuren der Römer im Handschuhsheimer Feld

Freitag, 24. Juli 2026, 20.45 bis 22.30 Uhr, Fledermaus-Entdeckungsreise

Samstag, 25. Juli 2026, 10 bis 12 Uhr, Wald ohne Grenzen

Freitag, 31. Juli 2026, 14 bis 18 Uhr, Mit Luchs, Wolf und Co. durch den Wald

Regelmäßige Veranstaltungen und Naturerlebnisgruppen

Gesundheitswandern, (fast) immer dienstags von 9 bis 11.30 Uhr

Gesundheitswandern, (fast) immer sonntags von 9 bis 11.30 Uhr

Die Waldläufer von Hendesse, immer dienstags von 15.15 bis 17.30 Uhr

Die Waldspürnasen von Hendesse, immer donnerstags von 15.15 bis 17.30 Uhr

Die Waldscouts, jeden zweiten und vierten Freitag im Monat von 16 bis 18.30 Uhr

BUNDkinder, donnerstags (einmal im Monat) von 15 bis 18 Uhr

Waldspielgruppe Mammutkinder Heidelberg, sonntags von 15 bis 17 Uhr

Online anmelden

Für alle Veranstaltungen, bei denen keine gesonderte Anmeldung notiert ist, ist die Anmeldung über das Online-Buchungsportal unter www.natuerlich.heidelberg.de möglich. Weitere Informationen rund um das Veranstaltungsprogramm gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221 58-28333 (montags und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von März bis Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2026, 09:53