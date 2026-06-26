Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Ab Freitag, den 26. Juni 2026, wird die Trinkwasserversorgung am Hang in Neuenheim und Handschuhsheim von weichem Trinkwasser aus den Quellen auf härteres Wasser aus einem Wasserwerk in der Rheinebene umgestellt. Grund ist die unzureichende Schüttung der Quellen bei gleichzeitig hohem Wasserverbrauch aufgrund der anhaltenden Hitze. Bis das härtere Waser in den Haushalten ankommt, kann es je nach Wasserverbrauch ein bis zwei Tage dauern.Die Stadtwerke Heidelberg empfehlen, Geschirrspülmaschinen und andere elektrische, wassernutzende Geräte prophylaktisch auf den Härtegrad von 20 dH umzustellen und auch bei der Dosierung von Waschmitteln den höheren Härtegrad zu berücksichtigen.
Quelle: Stadtwerke Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2026, 09:27