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Stadtklinik neu
26.06.2026, 14:28 Uhr

Frankenthal – Neues Parksystem startet am 1. Juli an der Stadtklinik

Stadtklinik neuFrankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Stadtklinik Frankenthal. Wie bereits Mitte März angekündigt, übernimmt die Frankenthaler Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft die Parkraumbewirtschaftung an der Stadtklinik Frankenthal. Die vorbereitenden Baumaßnahmen verlaufen planmäßig, sodass das neue, kostenpflichtige Parksystem am 1. Juli 2026 in Betrieb genommen wird. Technisch entspricht es dem bewährten System der Tiefgarage „Willy“ in der Willy-Brandt-Anlage.

Modernes Parken mit kurzen Wegen

Trotz der neuen Gebührenordnung versucht die Frankenthaler Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft ein Angebot für alle zu schaffen. So bleiben die ersten 30 Minuten kostenfrei für kurze Erledigungen wie Rezeptabholung oder Bringen/Abholen am Haupteingang.

Zum Einsatz kommt ein modernes, schrankenloses und kameraunterstütztes System. Dabei wird das Kennzeichen bei der Einfahrt automatisch erfasst – ein Ticketziehen am Automaten entfällt. Die Bezahlung erfolgt bequem am Kassenautomaten durch Eingabe des Kennzeichens, per QR-Code, Online-Zahlung oder über die App EasyPark (ab 15. Juli).

Das System hat sich bereits in der Tiefgarage „Willy“ bewährt und überzeugt durch einen schnellen, barrierefreien Ablauf sowie eine hohe Nutzerfreundlichkeit.

Der bargeldlose Bezahlautomat wird in unmittelbarer Nähe des Eingangsbereichs installiert.

Datenschutz im Fokus

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass Fragen zum Datenschutz eine wichtige Rolle spielen. Das genutzte System “Arivo” DSGVO konform. Dazu werden sensible Daten mit größer Sorgfalt behandelt. Alle Bilder werden, nach Vertragserfüllung gelöscht.

Service vor Ort zum Start

Zum Systemstart werden ab dem 1. Juli 2026 die ersten Tage Mitarbeiter der Frankenthaler Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft vor Ort sein, um Nutzerinnen und Nutzer zu informieren und bei Fragen zu unterstützen.

Parkgebühren im Überblick

Die Parkflächen der Stadtklinik – sowohl die Tiefgarage als auch die Stellplätze vor und hinter dem Gebäude – werden künftig durch die Frankenthaler Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft bewirtschaftet. Die Gebühren gestalten sich wie folgt:

Bis 30 Minuten: kostenfrei

Bis 60 Minuten: 1,50 Euro

Jede weitere Stunde: 1,20 Euro

Tageshöchstsatz: 10 Euro

Für Mitarbeitende der Stadtklinik und des Ärztehauses gelten gesonderte Tarife.

Teil eines langfristigen Gesamtkonzepts

Die Einführung der Parkgebühren ist Bestandteil des langfristigen Parkraumkonzepts der Stadt Frankenthal. In den vergangenen Jahren wurden die Gebühren nicht angepasst; im Vergleich zu anderen Städten und Klinikstandorten ist eine kostenpflichtige Nutzung inzwischen üblich.

Mit der neuen Regelung soll eine gerechtere Flächennutzung erreicht werden. Gleichzeitig leisten die Einnahmen einen Beitrag zur Finanzierung der Infrastruktur sowie zukünftiger Modernisierungen im Parkplatzumfeld.

Quelle: Frankenthaler Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft mbH

Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2026, 14:28

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