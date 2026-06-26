Frankenthal – Der Frankenthaler Hauptfriedhof ist mehr als eine Begräbnisstelle – Er ist ein Naturpark und ein Kleinod der Steinmetzkunst von höchster Qualität.

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit spezieller Foto-/ und Präsentationstechnik, zeigt Werner Schäfer, Stadtführungsmitglied und Autor des Frankenthaler Friedhofsführers, nicht wie üblich nur Standfotos. Er „nimmt sie optisch mit“ zu wichtigen Details, ob von Grabmalen oder Flora und Fauna. Lassen sie sich einfach überraschen. Weder Daten noch Jahreszahlen rauschen auf sie ein, der Schwerpunkt wird die visuelle Vielfalt und Schönheit des „Natur“-Friedhofes und seiner Kunst und „seines Lebens“ sein. Selbst bei den seit 30 Jahren stattfindenden Friedhofsführungen von Schäfer haben sie diese Dinge so noch nie gesehen. Dies alles können sie beim Monatstreffen des Frankenthaler Altertumsvereins, am Dienstag, dem 7. Juli 2026, um 19.00 Uhr sehen und erleben. Außer unseren Mitgliedern heißt der Altertumsverein auch Gäste herzlich willkommen. Das Monatstreffen findet im Nebenzimmer des Restaurants „Zum Paradies“, Meergartenweg 31, 67227 Frankenthal, statt. Wer etwas essen möchte kann bereits ab 17.00 Uhr in das Nebenzimmer kommen. Beginn des Vortrags ist 19.00 Uhr.

Quelle

Foto: Werner Schäfer

Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2026, 11:08