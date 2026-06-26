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2 Update Toter geborgen
26.06.2026, 11:25 Uhr

Altrip – Vermisster nach Badeunfall im Jägerweiher tot geborgen – 35-Jähriger nach tagelanger Suche gefunden

2 Update Toter geborgenRhein-Pfalz-Kreis – Altrip / Metropolregion Rhein-Neckar – Trauriges Ende der Suchmaßnahmen in Altrip: Der seit dem 20. Juni vermisste 35-Jährige wurde tot aus dem Jägerweiher geborgen. Polizei sieht derzeit keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Traurige Gewissheit nach dem Badeunfall am Jägerweiher in Altrip: Der seit Samstag, 20. Juni 2026, vermisste 35-jährige Mann ist tot. Nach mehreren Tagen intensiver Suchmaßnahmen konnte der Leichnam am Donnerstagmittag (25. Juni) aus dem Gewässer geborgen werden.

Wie bereits von MRN-News berichtet, war am vergangenen Samstag ein möglicher Badeunfall am Jägerweiher gemeldet worden. Unmittelbar nach dem Notruf rückten Polizei, Feuerwehr, DLRG und Rettungsdienste mit einem Großaufgebot an. Auch ein Rettungshubschrauber sowie mehrere Boote und Taucher kamen zum Einsatz. Trotz stundenlanger Suche blieb der Vermisste zunächst unauffindbar.

In den darauffolgenden Tagen setzte die Technische Einsatzeinheit des Polizeipräsidiums Einsatz und Logistik die Suche fort. Dabei kamen unter anderem moderne Sonartechnik sowie Polizeitaucher zum Einsatz.

Am Donnerstagmittag konnte schließlich der Leichnam des vermissten 35-Jährigen aus dem Jägerweiher geborgen werden. Die Identifizierung erfolgte anhand der mitgeführten Ausweisdokumente.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Die Polizei geht derzeit von einem tragischen Badeunfall aus. Die Ermittlungen zur genauen Ursache dauern jedoch weiterhin an.

MRN-News spricht den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen sein tiefes Mitgefühl aus.

Zuletzt aktualisiert am 26. Juni 2026, 11:25

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