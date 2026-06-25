Worms – Zukunft der Arbeit: Hochschule Worms und RENOLIT im Dialog über moderne Arbeitswelten



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie sieht die Arbeit von morgen aus – und was braucht es, damit Menschen dabei wachsen, Teams gut zusammenarbeiten und Innovationen erfolgreich vorangetrieben werden? Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Hochschule Worms und die RENOLIT SE am 16. Juni 2026 im Rahmen der Veranstaltung „Zukunft der Arbeit“.

Unter dem Leitgedanken „Erfolg geht nur gemeinsam“ kamen Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen, Wissenschaft und Studierendenschaft zusammen, um Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam Perspektiven für die Arbeitswelt von morgen zu entwickeln. Im Fokus standen dabei Ansätze der Personal- und Organisationsentwicklung vor dem Hintergrund von Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz, wirtschaftlicher Unsicherheit und gesellschaftlichem Wandel.

Einen inhaltlichen Impuls lieferte das Buch „Erfolg geht nur gemeinsam. Wie Sozialpartnerschaft auf Augenhöhe funktioniert“ von Markus A. Blümle und Reinhard Westhäuser. Daran anknüpfend wurde in einer Podiumsdiskussion erörtert, wie Organisationen Arbeitsumfelder gestalten können, die Vertrauen fördern, Sinn vermitteln und Zusammenarbeit auf Augenhöhe ermöglichen – auch unter sich wandelnden Rahmenbedingungen.

An der Diskussion nahmen teil:

• Markus Blümle, General Manager Corporate People & Empowerment, RENOLIT SE

• Prof. Dr. Alexandra Nonnenmacher, Präsidentin der Hochschule Worms

• Mukhtarah Venos, Vorsitzende des AStA

• Anna Osprian, Forschungsreferentin der Hochschule Worms

• Justin-Paul Anke, Student der Wirtschaftsinformatik

Die Moderation übernahm Prof. Dr. Michael Graef, Vizepräsident für Forschung und Transfer.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Themen wie moderne Führung, lebenslanges Lernen, Personalentwicklung sowie die Zusammenarbeit von Mensch und Technologie. Die Diskussion verdeutlichte, dass die Herausforderungen der Arbeitswelt nur durch einen engen Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft erfolgreich bewältigt werden können.

Die Veranstaltung zeigte zudem, dass Hochschulen und Unternehmen als Lern- und Innovationspartner wichtige Impulse für die Arbeitswelt von morgen setzen können – ganz im Sinne des Leitgedankens „Erfolg geht nur gemeinsam“.

Bildunterschrift: Das Bild (v.l.) zeigt Prof. Dr. Alexandra Nonnenmacher, Präsidentin der Hochschule Worms, Prof. Dr. Michael Graef, Vizepräsident der Hochschule Worms und Markus Blümle, General Manager Corporate People & Empowerment, RENOLIT SE Fotograf / Alexander Wachtel

Quelle: Hochschule Worms, University of Applied Sciences

Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 20:50