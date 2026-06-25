Worms – Erneuter Brand in Müllentsorgungsbetrieb-bundesweites Phänomen

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, den 24.06.06.2026 gegen 20:30 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Müllentsorgungsbetriebs in Worms zu einem Brandereignis. In einer Parzelle mit Müllsäcken war das Feuer aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es kurzfristig zu einer Straßensperrung. Zu Personen-oder Sachschäden kam es nicht. In den vergangenen Wochen kam es bereits in anderen Müllentsorgungsbetrieben und Recyclinghöfen in Worms und Umgebung zu ähnlichen Vorfällen. Brände auf Mülldeponien und Recyclinghöfen sind jedoch bundesweit ein wiederkehrendes Problem. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Worms im aktuellen Fall sprechen dafür, dass die Brandentstehung erneut in Zusammenhang mit einer unsachgemäßen Entsorgung von Energiespeichern (z. B. Lithium-Ionen-Akkus/Batterien) stehen dürfte. Durch Beschädigungen oder Kurzschlüsse können solche Gegenstände Brände auslösen – insbesondere in Abfall- und Recyclingbereichen. Ein strafbares Handeln kann sicher ausgeschlossen werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass Akkus und Batterien nicht über Haus- oder Wertstoffabfall entsorgt werden dürfen. Die Gegenstände können unter anderem im Handel sowie an den Sammelstellen kommunaler Wertstoffhöfe abgegeben werden.

Quelle

Kriminalinspektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 13:36