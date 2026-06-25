Weinheim – Musik für Alle



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Inklusives Musik- und Begegnungsfest „Fair All“ bringt am 4. Juli neun Bands, Tanz und

gelebte Vielfalt auf die Bühne

Das inklusive Festival „Fair All“ feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges

Bestehen und lädt am Samstag, 4. Juli 2026, von 14 bis 22 Uhr in den Weinheimer

Schlosshof ein. Bereits zum fünften Mal steht das Festival für Begegnung, Teilhabe und

ein gemeinsames Miteinander von Menschen aller Generationen. Veranstaltet wird „Fair

All“ vom Pilgerhaus Weinheim in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt Weinheim. Der

Eintritt ist frei.

Unter dem Motto gelebter Inklusion erwartet die Besucherinnen und Besucher ein

abwechslungsreiches Programm mit insgesamt neun Bands und Ensembles. In diesem

Jahr liegt der Schwerpunkt bewusst auf Künstlerinnen und Künstlern aus der Region.

Erstmals mit dabei sind die inklusiven Formationen „The Crazy Schülers“ von der

Martinsschule Ladenburg und „Grenzenlos Stark“ aus Lampertheim. Auch die

„Zweiburgenschule Dance Crew“ sorgt mit einer Tanzperformance für neue Akzente.

Premiere feiert zudem das „Violdeon Duo“.

Daneben dürfen sich die Gäste auf zahlreiche bekannte Gesichter des Festivals freuen.

Mit dabei sind unter anderem die „Schafhof Band“, das inklusive Musikprojekt des Vereins

„Wir Dabei“, sowie „The Paraberries“, die längst zu den festen Größen des Festivals

zählen. Die „Different Stars“ des Pilgerhauses erhalten auch in diesem Jahr einen

prominenten Platz im Programm.

Den musikalischen Höhepunkt bildet schließlich die überregional bekannte Band

„SWEAT“, die mit ihrem Urban Soul seit Jahren für Begeisterung sorgt und das Festival

als Headliner beschließt.

Das „Fair All“-Festival versteht sich als offenes Fest für alle Menschen und setzt ein

sichtbares Zeichen für Vielfalt, Gemeinschaft und kulturelle Teilhabe.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 20:38