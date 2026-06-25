Weinheim – Marina & The Kats eröffnen den 39. Kultursommer

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wiener Swing-Formation präsentiert am 2. Juli ihr aktuelles Programm „Friendly Fire“ –
Eintritt frei
Mit einem mitreißenden Konzert von Marina & The Kats startet der 39.
Weinheimer Kultursommer in sein erstes Veranstaltungswochenende. Die in Wien
beheimatete Band gastiert am Donnerstag, 2. Juli 2026, um 19.30 Uhr mit ihrem aktuellen
Programm „Friendly Fire“ auf der Bühne des Kultursommers und verspricht einen ebenso
originellen wie energiegeladenen Auftakt der beliebten Veranstaltungsreihe.
Marina & The Kats zählen zu den spannendsten Vertretern des modernen Swing. Mit ihrer
unverwechselbaren Mischung aus klassischem Swing und zeitgenössischen Indie-Sounds
begeistern sie seit Jahren ein internationales Publikum. Ihr aktuelles Album „Friendly Fire“
setzt diesen Weg konsequent fort und zeigt einmal mehr, dass Stillstand nicht zum
Vokabular der Band gehört. Vielmehr geht es den vier Musikerinnen und Musikern darum,
musikalische Grenzen zu durchbrechen, zu überraschen und sich dabei dennoch treu zu
bleiben.
Ein besonderes Markenzeichen von Marina & The Kats ist das außergewöhnliche Konzept
der „Shared Drums“: Drei der vier Bandmitglieder teilen sich ein Schlagzeug-Set und
schaffen damit einen einzigartigen Bandsound, bei dem Rhythmus und Dynamik im
Mittelpunkt stehen. Gleichzeitig überzeugen die Songs mit eingängigen Melodien,
überraschenden harmonischen Wendungen und einer kreativen Umsetzung, die
vergessen lässt, dass lediglich vier Personen auf der Bühne stehen.
Inhaltlich widmet sich Sängerin Marina auf „Friendly Fire“ persönlichen und
gesellschaftlichen Themen wie Erfolgsdruck, dem Älterwerden, ständiger Bewertung und
Ängsten. Trotz der nachdenklichen Themen bleibt die Musik der Band von Optimismus
und Hoffnung geprägt.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 20:34