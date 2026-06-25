Weinheim – Marina & The Kats eröffnen den 39. Kultursommer



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wiener Swing-Formation präsentiert am 2. Juli ihr aktuelles Programm „Friendly Fire“ –

Eintritt frei

Mit einem mitreißenden Konzert von Marina & The Kats startet der 39.

Weinheimer Kultursommer in sein erstes Veranstaltungswochenende. Die in Wien

beheimatete Band gastiert am Donnerstag, 2. Juli 2026, um 19.30 Uhr mit ihrem aktuellen

Programm „Friendly Fire“ auf der Bühne des Kultursommers und verspricht einen ebenso

originellen wie energiegeladenen Auftakt der beliebten Veranstaltungsreihe.

Marina & The Kats zählen zu den spannendsten Vertretern des modernen Swing. Mit ihrer

unverwechselbaren Mischung aus klassischem Swing und zeitgenössischen Indie-Sounds

begeistern sie seit Jahren ein internationales Publikum. Ihr aktuelles Album „Friendly Fire“

setzt diesen Weg konsequent fort und zeigt einmal mehr, dass Stillstand nicht zum

Vokabular der Band gehört. Vielmehr geht es den vier Musikerinnen und Musikern darum,

musikalische Grenzen zu durchbrechen, zu überraschen und sich dabei dennoch treu zu

bleiben.

Ein besonderes Markenzeichen von Marina & The Kats ist das außergewöhnliche Konzept

der „Shared Drums“: Drei der vier Bandmitglieder teilen sich ein Schlagzeug-Set und

schaffen damit einen einzigartigen Bandsound, bei dem Rhythmus und Dynamik im

Mittelpunkt stehen. Gleichzeitig überzeugen die Songs mit eingängigen Melodien,

überraschenden harmonischen Wendungen und einer kreativen Umsetzung, die

vergessen lässt, dass lediglich vier Personen auf der Bühne stehen.

Inhaltlich widmet sich Sängerin Marina auf „Friendly Fire“ persönlichen und

gesellschaftlichen Themen wie Erfolgsdruck, dem Älterwerden, ständiger Bewertung und

Ängsten. Trotz der nachdenklichen Themen bleibt die Musik der Band von Optimismus

und Hoffnung geprägt.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 20:34