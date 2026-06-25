Weinheim – Bunt, vielfältig und fröhlich



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Internationales Kulturfest in den Weinheimer Schlosshöfen am 5. Juli mit

vielen und Gruppen und internationalen Spezialitäten – „Feyrona“ am Abend

Bunt, vielfältig, fröhlich und zugewandt – so kündigt sich auch dieses Jahr

wieder ein Internationales Kulturfest im Rahmen des Weinheimer Kultursommers am

Sonntag, 5. Juli an – von 14 Uhr bis 22 Uhr in beiden Schlosshöfen. Erneut stehen

zahlreiche Bands, Gruppen, Interpreten und Vereine aus Weinheim und dem Umland auf

der Bühne im hinteren Schlosshof. Traditionell mündet das Internationale Kulturfest in

einen Tanzabend, dieses Jahr mit der griechischen Kultband „Fevronia“. Der Eintritt für

den ganzen Tag ist frei. Veranstalter ist das Kulturbüro der Stadt Weinheim in Kooperation

mit Vereinen und Initiativen aus der Stadt.

Als Highlight steht wieder das Abendkonzert im Programm, bei dem sich die Akteure des

Tages auch ein stückweit selbst feiern dürfen. Fevronia stehen für kraftvolle Rhythmen,

die Lust aufs Tanzen machen.

Aber ab mittags um 14.30 Uhr läuft das Bühnenprogramm quasi nonstop, diesmal

moderiert von Stadträtin Stella Kirgiane-Efremidou, die seit vielen Jahren mit ihrem

deutsch-griechischen Freundeskreis zum Organisationskomitee des Internationalen

Kulturfestes gehört – ebenso wie die VHS und der AK Asyl. Auf der Bühne stehen, tanzen,

singen an diesem Tag: Die Musikschule, die Trommelgruppe Akpotsui, Tanzgruppen des

Türkischen Elternvereins, Banat al Farah, AC Weinheim, der Tanzsportclub Couronne,

Tanz- und Folkloregruppen der deutsch-ukrainischen Gesellschaft, der Gesangverein

1955 Weinheim, die Tanzgruppe Lucky Legs, Savcu Bozkart, der Synergie e.V. sowie Mira

Laal.

Die kulinarischen Spezialitäten aus verschiedenen Ländern sind seit jeher ein Highlight

des Internationalen Kulturfestes, sie werden ausschließlich von Vereinen zubereitet und

gereicht: Griechisch von der Philia, vom Verein Synergie, vom Türkischen Elternverein

und von der deutsch-ukrainischen Gesellschaft. Für ein Kinderprogramm sorgen die

deutsch-ukrainische Gesellschaft, der Verein Synergie, der AK Asyl und die Musikschule.

Der Eintritt ist den ganzen Tag frei, auch am Abend. Das Internationale Kulturfest steht

auch wieder im Zusammenhang mit dem Fair all-Festival des Pilgerhauses am Vortag, bei

dem Menschen mit und ohne Behinderung das Programm bilden.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 20:31