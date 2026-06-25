Weinheim – Bunt, vielfältig und fröhlich

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Internationales Kulturfest in den Weinheimer Schlosshöfen am 5. Juli mit
vielen und Gruppen und internationalen Spezialitäten – „Feyrona“ am Abend
Bunt, vielfältig, fröhlich und zugewandt – so kündigt sich auch dieses Jahr
wieder ein Internationales Kulturfest im Rahmen des Weinheimer Kultursommers am
Sonntag, 5. Juli an – von 14 Uhr bis 22 Uhr in beiden Schlosshöfen. Erneut stehen
zahlreiche Bands, Gruppen, Interpreten und Vereine aus Weinheim und dem Umland auf
der Bühne im hinteren Schlosshof. Traditionell mündet das Internationale Kulturfest in
einen Tanzabend, dieses Jahr mit der griechischen Kultband „Fevronia“. Der Eintritt für
den ganzen Tag ist frei. Veranstalter ist das Kulturbüro der Stadt Weinheim in Kooperation
mit Vereinen und Initiativen aus der Stadt.
Als Highlight steht wieder das Abendkonzert im Programm, bei dem sich die Akteure des
Tages auch ein stückweit selbst feiern dürfen. Fevronia stehen für kraftvolle Rhythmen,
die Lust aufs Tanzen machen.
Aber ab mittags um 14.30 Uhr läuft das Bühnenprogramm quasi nonstop, diesmal
moderiert von Stadträtin Stella Kirgiane-Efremidou, die seit vielen Jahren mit ihrem
deutsch-griechischen Freundeskreis zum Organisationskomitee des Internationalen
Kulturfestes gehört – ebenso wie die VHS und der AK Asyl. Auf der Bühne stehen, tanzen,
singen an diesem Tag: Die Musikschule, die Trommelgruppe Akpotsui, Tanzgruppen des
Türkischen Elternvereins, Banat al Farah, AC Weinheim, der Tanzsportclub Couronne,
Tanz- und Folkloregruppen der deutsch-ukrainischen Gesellschaft, der Gesangverein
1955 Weinheim, die Tanzgruppe Lucky Legs, Savcu Bozkart, der Synergie e.V. sowie Mira
Laal.
Die kulinarischen Spezialitäten aus verschiedenen Ländern sind seit jeher ein Highlight
des Internationalen Kulturfestes, sie werden ausschließlich von Vereinen zubereitet und
gereicht: Griechisch von der Philia, vom Verein Synergie, vom Türkischen Elternverein
und von der deutsch-ukrainischen Gesellschaft. Für ein Kinderprogramm sorgen die
deutsch-ukrainische Gesellschaft, der Verein Synergie, der AK Asyl und die Musikschule.
Der Eintritt ist den ganzen Tag frei, auch am Abend. Das Internationale Kulturfest steht
auch wieder im Zusammenhang mit dem Fair all-Festival des Pilgerhauses am Vortag, bei
dem Menschen mit und ohne Behinderung das Programm bilden.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 20:31