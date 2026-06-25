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Design ohne Titel
25.06.2026, 20:29 Uhr

Weinheim – Augen und Ohren wandern durch die Stadtgeschichte

Design ohne Titel
Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadtführung im Sitzen: Auf der Weinheimer Kultursommerbühne am 3. Juli
mit Franz Piva und Torsten Fetzner und Bildern im Großformat

Weinheim. Wer will Franz Piva nochmal sehen und hören, das Urgestein der Weinheimer
Stadtführer, obwohl er im vergangenen Jahr keine Stadtführungen mehr leitet? Zumindest
jene zu Fuß, denn in den 80er-Jahren des Lebens, zieht der rüstige Weinheim-Kenner und
Hobby-Historiker nicht mehr so mobil durch die Stadt, wie er es viele Jahre und für viele
viele Weinheim-Besucher getan hat. Aber Weinheims Geschichte, dazu die Anekdoten
und Protagonisten, die hat er natürlich noch alle im Kopf.

So hat der Grandseigner der Stadtgeschichte mit Kulturbüro-Leiter Tobias Schindler was
ausbaldowert: Eine Stadtführung im Sitzen von der Kultursommer-Bühne im Schlosshof.
Sie findet statt am ersten Kultursommer-Wochenende, Freitag, 3. Juli, 18 Uhr – eine
Zeitreise durch Weinheims Geschichte. Pivas Freund und Hobbyfotograf Werner Wolf wird
dazu großformatige Bilder zeigen. Und kein Geringerer als der frühere Weinheimer
Bürgermeister und Straßenmusikant Torsten Fetzner wird seinen Vortrag mit passenden
Liedern umrahmen – so wie man das von den musikalischen Stadtführungen kennt, die
beide Jahre lang angeboten haben. Der Eintritt ist frei, es werden Spenden zur
Unterstützung der Arbeit der Maria Montessori Schule Weinheim gesammelt. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Nur die Augen und Ohren spazieren also bei diesem Vortrag durch die Stadt und ihre
Geschichte. Piva spannt den großen Bogen vom Ausbruch des Wachenburgvulkans, der
vor etwa 290 Millionen Jahren die Landschaft modelliert hat, über die erste steinzeitliche
Besiedelung, bis hin zur Ortsgründung von „Winenheim“ und der Herrschaftszeit des
Kloster Lorsch und der Kurfürsten von der Pfalz. Im historischen Umfeld des Schlosshofs
wird die Geschichte des Schlosses natürlich ein anschaulicher Schwerpunkt des Vortrags
sein. Weinheims Geschichte aus einem Guss.

Die Premiere im Kultursommer ist auch ein Versuch, denn Franz Piva und Werner Wolf
könnten sich vorstellen, mit ihrer „Stadtführung im Sitzen“ dann auch auf Tournee zu
gehen, zum Beispiel durch Altenheime oder zu Vereinen.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 20:29

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