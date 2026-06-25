Weinheim – Augen und Ohren wandern durch die Stadtgeschichte



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadtführung im Sitzen: Auf der Weinheimer Kultursommerbühne am 3. Juli

mit Franz Piva und Torsten Fetzner und Bildern im Großformat

Weinheim. Wer will Franz Piva nochmal sehen und hören, das Urgestein der Weinheimer

Stadtführer, obwohl er im vergangenen Jahr keine Stadtführungen mehr leitet? Zumindest

jene zu Fuß, denn in den 80er-Jahren des Lebens, zieht der rüstige Weinheim-Kenner und

Hobby-Historiker nicht mehr so mobil durch die Stadt, wie er es viele Jahre und für viele

viele Weinheim-Besucher getan hat. Aber Weinheims Geschichte, dazu die Anekdoten

und Protagonisten, die hat er natürlich noch alle im Kopf.

So hat der Grandseigner der Stadtgeschichte mit Kulturbüro-Leiter Tobias Schindler was

ausbaldowert: Eine Stadtführung im Sitzen von der Kultursommer-Bühne im Schlosshof.

Sie findet statt am ersten Kultursommer-Wochenende, Freitag, 3. Juli, 18 Uhr – eine

Zeitreise durch Weinheims Geschichte. Pivas Freund und Hobbyfotograf Werner Wolf wird

dazu großformatige Bilder zeigen. Und kein Geringerer als der frühere Weinheimer

Bürgermeister und Straßenmusikant Torsten Fetzner wird seinen Vortrag mit passenden

Liedern umrahmen – so wie man das von den musikalischen Stadtführungen kennt, die

beide Jahre lang angeboten haben. Der Eintritt ist frei, es werden Spenden zur

Unterstützung der Arbeit der Maria Montessori Schule Weinheim gesammelt. Eine

Anmeldung ist nicht erforderlich.

Nur die Augen und Ohren spazieren also bei diesem Vortrag durch die Stadt und ihre

Geschichte. Piva spannt den großen Bogen vom Ausbruch des Wachenburgvulkans, der

vor etwa 290 Millionen Jahren die Landschaft modelliert hat, über die erste steinzeitliche

Besiedelung, bis hin zur Ortsgründung von „Winenheim“ und der Herrschaftszeit des

Kloster Lorsch und der Kurfürsten von der Pfalz. Im historischen Umfeld des Schlosshofs

wird die Geschichte des Schlosses natürlich ein anschaulicher Schwerpunkt des Vortrags

sein. Weinheims Geschichte aus einem Guss.

Die Premiere im Kultursommer ist auch ein Versuch, denn Franz Piva und Werner Wolf

könnten sich vorstellen, mit ihrer „Stadtführung im Sitzen“ dann auch auf Tournee zu

gehen, zum Beispiel durch Altenheime oder zu Vereinen.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 20:29