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25.06.2026, 13:55 Uhr

Schwetzingen – Unfallflucht – Zeugenaufruf

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Schwetzingen entfernte sich ein Unfallbeteiligter einfach von der Unfallstelle. Ein 18-Jähriger war kurz vor 8 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Goethestraße in Richtung Kurfürstenstraße unterwegs. Als ein Verkehrsteilnehmer vor ihm sein Fahrzeug stark abbremste, musste auch der 18-Jährige bremsen und ausweichen. Dabei zog er die Vorderbremse so stark, dass das Motorrad nach vorne kippte und der junge Mann über das Lenkrad auf die Fahrbahn stürzte. Anschließend fiel auch das Motorrad auf diesen. Er erlitt dabei nur leichte Verletzungen. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs stieg aus, erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Motorradfahrers und half ihm, die Maschine von der Fahrbahn zu schieben. Anschließend fuhr er einfach davon. Von dem flüchtigen Unfallbeteiligten ist lediglich bekannt, dass es sich um eine männliche Person gehandelt habe, die mit einem Kombi unbekannten Herstellers unterwegs war. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0, zu melden.

Quelle
Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 13:55

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