Oftersheim – Gartenhüttenbrand – NACHTRAG

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet, kam es im Kohlwaldweg zum Brand zweier Gartenhütten. Das Feuer konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr mittlerweile gelöscht werden. Derzeit finden Nachlöscharbeiten der Feuerwehr statt. Die Ursache für den Brandausbruch ist bislang noch unbekannt. Ebenso kann der entstandene Sachschaden noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Quelle
Polizeipräsidium Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 16:01