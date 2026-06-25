Neckarbischofsheim – Gefährlicher Unfug – Zeugenaufruf

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gefährlichen Unfug trieben Unbekannte bereits am Donnerstagabend, 18. Juni, in Neckarbischofsheim. Die Unbekannten nahmen einen großen Traktorreifen, der an der Wand einer kleinen Wiesenscheune in der Alten Hasselbacher Straße angelehnt stand. Die stellten ihn aufrecht und ließen ihn anschließend die frisch gemähte und stark abschüssige Wiese hinunterrollen. Am Ende der Wiese durchschlug der Reifen, der zwischenzeitlich Geschwindigkeit aufgenommen hatte, das Zauntor aus Metall zum Nachbargrundstück. Hier rollte es weiter bis zu einem Schuppen und schlug schließlich in der Wand eines Schuppens ein, wo er letztlich zum Stillstand kam. Unmittelbar neben dem Schuppen, in dem der Reifen eingeschlagen ist, stand ein Kindertrampolin, dahinter die Terrasse und die Glastür sowie das Fenster zum Wohnhaus. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der Polizeiposten Waibstadt ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt (08.00 Uhr bis 16:00 Uhr), Tel.: 07263/ 5807 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/ 690-0 zu melden.

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Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 13:59