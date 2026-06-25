Mannheim – Öffnungszeiten der Recyclinghöfe am 26. und 27. Juni 2026

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der angekündigten Temperaturen von annähernd 40 Grad Celsius am Freitag, 26. und am Samstag, 27. Juni, schließen der Recyclinghof Im Morchhof 37, der ABG-Recyclinghof in der Max-Born-Straße 28 und der ABG-Kompostplatz in der Ölhafenstraße 1 bereits um 13 Uhr. Die letzte Einfahrt ist um 12.45 Uhr. Ab Montag gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten: www.mannheim.de/buerger-sein/adressen-und-oeffnungszeiten.
Quelle
Stadt Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 13:38