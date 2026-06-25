Mannheim – Ausgezeichnete Wasserqualität in den Mannheimer Badeseen – Hygienische Überwachung von Badegewässern durch das Gesundheitsamt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Baden und Schwimmen in natürlichen Gewässern gehört zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten im Sommer. In Mannheim laden der Vogelstang-See, der Rheinauer-See und der Stollenwörthweiher in Neckarau zu einer erfrischenden Abkühlung ein. Die Mannheimer Badeseen werden in der Badesaison, die laut Badegewässer-Verordnung Baden-Württemberg vom 1. Juni bis zum 15. September andauert, regelmäßig durch das Gesundheitsamt überwacht. Dabei entnehmen Hygienekontrolleure Proben des Oberflächenwassers und überprüfen die Umgebung, um potenzielle Gesundheitsrisiken zu identifizieren. Die drei Badeseen erfüllten bereits 2025 die Anforderungen an die Wasserqualität von Badegewässern mit einer ausgezeichneten Qualität. Auch die ersten Proben aus dem Juni 2026 weisen eine einwandfreie Wasserqualität auf. Die drei Badeseen in Mannheim gehören zu den offiziell gemeldeten EU-Badegewässern. Zur Beurteilung der Badegewässerqualität werden die Oberflächenwasserproben auf die Bakterien „intestinale Enterokokken“ und „Escherichia coli“ (E. coli) untersucht. Um gesundheitliche Probleme beim Baden weitestgehend zu vermeiden, sollen natürliche Badegewässer eine bestimmte Konzentration dieser Indikator-Organismen nicht überschreiten. Damit können Infektionskrankheiten, die durch Badegewässer übertragen werden könnten, frühzeitig festgestellt und bei Bedarf Gegenmaßnahmen getroffen werden. Im Einzelfall kann auch ein Badeverbot ausgesprochen werden.

Jedes EU-Badegewässer hat ein Profil, das detaillierte Informationen über die Wasserqualität, den Zustand der Strände und mögliche Gesundheitsrisiken enthält. Diese Profile werden von den zuständigen Behörden veröffentlicht. Auf Hinweise zu Algenblüten, Bakterienbelastung oder andere potenzielle Gefahren sollte immer geachtet werden. Ob ein Gewässer zum Baden geeignet ist und damit für die Besucher*innen keine gesundheitlichen Gefahren aufweist, ergibt sich vor allem aus den Ergebnissen der mikrobiologischen Kontrollen der vergangenen vier Jahre. Aktuelle Untersuchungsergebnisse und mögliche Badeverbote können während der Saison über die offizielle Badegewässerkarte Baden-Württemberg https://badegewaesserkarte.landbw.de eingesehen werden. Weitere Informationen in englischer Sprache zu den Badegewässern in der EU gibt es unter: http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html.

Quelle

Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 14:51