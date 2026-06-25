Ludwigshafen – Zurück am Ludwigsplatz: IHK eröffnet Neubau im Zeit- und Kostenplan

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar News – Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz hat heute (25. Juni 2026) ihren Neubau am Ludwigsplatz mit Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft offiziell eröffnet. Zu den Gratulanten zählten auch der neue rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Michael Ebling und der Oberbürgermeister von Ludwigshafen, Prof. Dr. Klaus Blettner.

Zunächst hatte die IHK-Vollversammlung zum ersten Mal im neuen Haus getagt. Dabei hat sie zwei Positionspapiere zu den beiden wichtigen Themen Bildungspolitik und Tourismus verabschiedet sowie den Jahresabschluss 2025 festgestellt.

Anschließend dankte IHK-Präsident Albrecht Hornbach den am Bau beteiligten Firmen und der Stadt Ludwigshafen für die partnerschaftliche und schnelle Realisierung des Projekts. Die Unternehmerinnen und Unternehmer der IHK-Vollversammlung hatten den Neubau nach einer intensiven Planungsphase 2023 beschlossen. Mit dem neuen Gebäude bekommt die IHK Pfalz eine moderne neue Heimat an ihrem traditionsreichen Standort. In seiner Rede unterstrich Hornbach, dass die Pfälzer Unternehmen die eigentlichen Eigentümer der neuen Immobilie sind: „Es ist ein Haus von der Wirtschaft für die Wirtschaft, ein Ort der Begegnung für Pfälzer Unternehmen, Fachkräfte und Gesprächspartner aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Gesellschaft.“

Besonders zufrieden zeigte sich Hornbach mit der Tatsache, dass die neue Immobilie fristgerecht und im Budget errichtet werden konnte und kein Cent öffentliche Fördermittel in das Projekt geflossen ist. „Gerade wir als Vertreter der Wirtschaft fordern Entlastungen für die Wirtschaft bei Steuern und Abgaben. Dann müssen wir auch zeigen, dass wir dazu bereit sind, nicht bei jeder Gelegenheit nach staatlichen Förderungen zu rufen“, so Hornbach.

Minister Ebling unterstrich, wie wichtig ihm der Austausch mit der IHK und der direkte, enge und vertrauensvolle Dialog mit der Wirtschaft ist: „Vollversammlung, Präsidium und Geschäftsführung geben der regionalen Wirtschaft eine kräftige Stimme!“

Oberbürgermeister Blettner betonte: „Ludwigshafen ist Wirtschaftsstandort, Industriestandort und Innovationsstandort. Unsere Unternehmen schaffen Arbeitsplätze, Wohlstand und Perspektiven. Der neue IHK-Sitz macht deutlich: Die Pfalz blickt nach vorne. Hier wird Zukunft gestaltet.“

Was bietet der Neubau?

Das alte Gebäude aus den 1950er-Jahren war seit Juli 2023 abgerissen worden, da es trotz hoher Instandhaltungskosten zu einem erheblichen Investitionsstau gekommen war und ein Neubau an gleicher Stelle die wirtschaftlichste Variante darstellt.

In dem Neubau sind sowohl die IHK Pfalz als auch ihr Weiterbildungszentrum untergebracht, das sich noch bis Ende Juni in der Bahnhofstraße befindet. Daraus ergeben sich Synergieeffekte in der Nutzung, insbesondere der Veranstaltungsräume. Das neue Gebäude bietet rund 860 moderne Seminarplätze und rund 150 Arbeitsplätze.

Die Immobilie ist nachhaltig hinsichtlich energetischer Standards, technischer Ausrüstung und Materialwahl. Sie umfasst rund 7.500 Quadratmeter Nutzfläche und wurde realisiert von einer Arbeitsgemeinschaft der Schifferstädter Heberger Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH und der Implenia Hochbau GmbH. Entworfen hat sie das Frankfurter Architekturbüro schneider + schumacher. Der Investitionsumfang beläuft sich auf rund 45 Millionen Euro netto plus Baunebenkosten; insgesamt rund 59 Millionen Euro brutto. Der Neubau wurde komplett innerhalb des geplanten Zeit- und Kostenrahmens realisiert.

Einladung zum Tag der Architektur

Am 27. Juni öffnet die IHK ihre Türen zum Tag der Architektur für die Öffentlichkeit. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich zwischen 11 und 18 Uhr bei stündlichen Führungen der Architekten das neue Haus der Wirtschaft anzuschauen. IHK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter stehen den Gästen für Fragen zur Verfügung. Die Besucher können außerdem bei einem kleinen IHK-Quiz typisch pfälzische Preise gewinnen.

Alle Informationen zu Abriss und Neubau inklusive Filme und

Baustellenkamera unter ihk.de/pfalz/neubau.

Quelle/Fotos: Industrie- und Handelskammer für die Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 12:41