Ludwigshafen-Oggersheim – Mauersegler in Not

Ludwigshafen-Oggersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 25.06.2026, gegen 11:45 Uhr, erschienen zwei Schülerinnen auf der Polizeiwache Oggersheim. Sie hielten einen vermeintlich verletzten Vogel in den Händen, welchen sie unter einem PKW fanden. Das Jungtier wurde als Mauersegler identifiziert. Diese können am Boden meist nicht selbst starten. Deshalb sind auch gesunde Mauersegler am Boden in Not. Die hinzugezogene Tierrettung der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen nahm sich anschließend dem unverletzten Tier an.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 14:29