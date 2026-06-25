Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Münster – Deutschland / Germany – BASF Coatings hat heute das Leitungsteam benannt, das das Geschäft nach Abschluss der Transaktion ab dem 1. Juli 2026 als eigenständiges Unternehmen führen wird. Die neue Struktur vereint Führungskräfte, die das Coatings-Geschäft über viele Jahre aufgebaut haben, mit erfahrenen Managerinnen und Managern mit fundierter Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Digitalisierung und Transformation. Das Executive Committee wird vom künftigen Chief Executive Officer (CEO) Jens Luehring geleitet.

„Großartige Teams verbinden Erfahrung mit neuem Denken – und dieses Team vereint beides“, sagte der designierte CEO Jens Luehring. „Einige dieser Führungskräfte haben ihre Karriere dem Aufbau dieses Geschäfts über viele Jahre gewidmet; andere bringen eine über Jahre erworbene Expertise aus der gesamten Branche mit. Gemeinsam geben sie uns die Verlässlichkeit, unsere Kunden weiterhin auf höchstem Niveau zu unterstützen, und die Stärke, größer zu denken und schneller voranzugehen.“

Ernennungen im Executive Committee

Das Executive Committee legt die strategische Ausrichtung des Unternehmens fest und treibt die Geschäftsentwicklung voran. Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 gehören ihm folgende Mitglieder an: Jens Luehring, CEO, Michael Pontzen, CFO, Ewout van Jarwaarde, CTO – Frank Naber, EVP Surface Treatment – Patrick Zhao, EVP Mobility Coatings – Steve Arndt, EVP Refinish Coatings – Dr. Nils Lessmann, EVP Operations Mobility/Refinish

Jens Luehring ist eine international erfahrene Führungspersönlichkeit mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in Unternehmenstransformation, Carve-outs, Mergers & Acquisitions und Finanzen. Der gebürtige Deutsche lebt seit 2012 in den USA und war 18 Jahre in der Industrie- und Medizingase-Branche tätig. Dort leitete er unter anderem den Carve-out und Aufbau der ehemaligen Linde-Aktivitäten in Nord- und Südamerika als eigenständiges, Private-Equity-finanziertes Unternehmen. Als President & CEO führte er das Geschäft sieben Jahre lang und trieb Verbesserungen bei finanzieller Leistungsfähigkeit, operativer Exzellenz und Wachstum voran. Jens war mehr als ein Jahrzehnt in CEO- und CFO-Funktionen tätig und begann seine Karriere im Investment Banking.

Michael Pontzen bringt als Chief Financial Officer mehr als 25 Jahre Erfahrung in Finanzführungs- und Executive-Positionen in der chemischen Industrie mit. In den vergangenen drei Jahren war er CFO von Nobian, einem Chemieunternehmen im Besitz von The Carlyle Group und GIC. Zuvor war er 18 Jahre als CFO bei LANXESS tätig, wo er zuvor die Bereiche Controlling, Corporate Finance und Investor Relations leitete.

Ewout van Jarwaarde ergänzt das Team als Chief Transformation Officer. Er bringt umfassende Erfahrung in der Führung globaler Geschäfte, der Umsetzung komplexer Transformationen in großem Maßstab sowie der Erschließung von Leistungs- und Wertsteigerungspotenzialen mit. Zuletzt war er CEO von Brenntag Essentials und Mitglied des Vorstands der Brenntag SE, einem DAX-40-Unternehmen. Zuvor leitete er als Mitglied des Vorstands die globale Transformation von Brenntag. Unter Private-Equity-Eigentümerschaft baute Ewout davor CarNext.com als CEO und Mitglied des Executive Leadership Teams von LeasePlan zu einer führenden paneuropäischen Gebrauchtwagenplattform auf und entwickelte das Geschäft erfolgreich weiter. Vorher war er Partner bei McKinsey & Company.

Frank Naber verantwortet als Executive Vice President den Bereich Surface Treatment, zu dem die etablierte Marke Chemetall gehört. Er ist seit mehr als zwei Jahrzehnten bei BASF tätig und hatte Führungspositionen in den Bereichen Coatings und Surface Treatment in Europa und Asien-Pazifik inne. Zuletzt war er Senior Vice President Global Surface Treatment und zuvor Senior Vice President Automotive OEM Coatings Solutions EMEA.

Patrick Zhao leitet Mobility Coatings als Executive Vice President. Er zeichnet sich durch eine ausgewiesene Erfolgsbilanz beim Ausbau des Automotive-OEM-Geschäfts, insbesondere im chinesischen OEM-Markt, sowie in der Betreuung von Automobilkunden weltweit aus. Bei BASF ist er seit 1999 tätig. Seine Laufbahn umfasst Technologie-, Marketing- und Geschäftsführungsfunktionen in Asien-Pazifik, darunter SVP Coatings Solutions Asia Pacific, bevor er die globale Verantwortung für das OEM-Geschäft übernahm.

Steve Arndt verstärkt das Team als Executive Vice President Refinish Coatings mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Autoreparaturlackbranche, sowohl in Herstellung als auch Vertrieb in Nordamerika und Europa. Er war sechs Jahre bei Axalta Coating Systems als Global Distribution Sales Director tätig und verantwortete dort die Vertriebsstrategie in mehr als 140 Ländern. Davor war er President und COO von FinishMaster, dem führenden unabhängigen Autoreparaturlackvertrieb in Nordamerika.

Dr. Nils Lessmann wird Executive Vice President Operations Mobility/Refinish und trägt die maßgebliche Verantwortung für die Produktion und die Lieferkette der Geschäfte Mobility und Refinish Coatings sowie den unternehmensweiten Einkauf. Er ist seit 2009 bei BASF tätig und hatte leitende Geschäfts-, Technik- und Operationsfunktionen in Asien-Pazifik, Europa und Amerika inne, zuletzt als SVP Global Operations Paints and Resin.

Ernennungen im Executive Leadership Team

Das Executive Committee wird von den Corporate Functions des Unternehmens unterstützt, darunter Digital & Information, Einkauf, Human Resources, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Innovation sowie Recht und Kommunikation.

David Johnston ergänzt das Team als Chief Digital and Information Officer mit mehr als drei Jahrzehnten globaler IT-Führungserfahrung in Amerika, Europa und Asien-Pazifik. Zuletzt war er CIO bei Messer Americas, wo er nach dem Carve-out des Unternehmens eine eigenständige IT-Organisation aufbaute und eine mehrjährige Technologietransformation in den Bereichen Cloud, Daten und Analytics, Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit leitete. Zuvor hatte er regionale und globale IT-Führungspositionen bei Linde und BOC Gases inne.

Quelle: BASF Coatings

Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 18:37