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25.06.2026, 11:45 Uhr

Landau – Umleitungen am zweiten Juli-Wochenende im Bereich Roschbach

Logo 1 1Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Radfahrerverein Edelweiß e.V. in Roschbach veranstaltet vom 10. Juli bis 12. Juli ein Radsport-Wochenende mit diversen Rennen sowie eine Südpfalz-Tour für Schülerinnen und Schüler. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße informiert, dass deswegen am betreffenden Wochenende mehrere Umleitungsstrecken rund um Roschbach eingerichtet sein werden.

Am Freitag, 10. Juli, werden die Kreisstraße 54 zwischen Roschbach und Böchingen sowie die Landesstraße 513 zwischen Böchingen und Walsheim in der Zeit von 14 bis 19 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Am Samstag, 11. Juli, werden dieselben Straßen für den Verkehr gesperrt sein, an diesem Tag von circa 9 Uhr bis 19 Uhr. Der Verkehr nach Böchingen und Walsheim wird am Freitag und Samstag über Nußdorf umgeleitet. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Am Sonntag, 12. Juli, werden die Kreisstraße 56 bis zur Einmündung L 507 in Hainfeld, die Landesstraße 512 bis zur Einmündung L 513 Böchingen, die Landesstraße 513 in Böchingen bis zur Einmündung K 55 zwischen Böchingen und Walsheim sowie die Kreisstraße 54 von der Einmündung L 513 bis zur Einmündung K 56 in Roschbach von circa 7 bis 18.30 Uhr gesperrt. In Fahrtrichtung des Rennens wird teilweise der Verkehr trotzdem durchgelassen werden.

Die Umleitung am Sonntag ist ebenfalls ausgeschildert und erfolgt auf der Landesstraße 516 von Landau kommend ab Abfahrt Walsheim über die Kreisstraße 55 nach Nußdorf. Im Ortsbereich Böchingen erfolgt die Umleitung ab der Einmündung Hauptstraße/Landauer Straße in Richtung Gleisweiler/Burrweiler. Von Westen kommend ist die Umleitung an der L 512 in Richtung Nußdorf ausgewiesen.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 11:45

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