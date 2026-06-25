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Europäischer Wettkampf
25.06.2026, 15:02 Uhr

Landau – Europäischer Wettbewerb: Fast 1.000 junge Europäerinnen und Europäer aus Landau und SÜW zeigen Flagge für Europa

Europäischer WettkampfLandau/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie sieht ein Europa aus, in dem Recht, Respekt und Wirklichkeit zusammenfinden? Mit dieser Frage haben sich in den vergangenen Monaten zahlreiche Kinder und Jugendliche aus der Stadt Landau und dem Landkreis Südliche Weinstraße beschäftigt. In der Turnhalle des Landauer Max-Slevogt-Gymnasiums wurden jetzt die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 73. Europäischen Wettbewerbs 2025/2026 zum Motto „Dein Europa: Recht, Respekt – Realität?“ im Beisein vom Landrat der Südlichen Weinstraße Dietmar Seefeldt und der Landauer Beigeordneten Lena Dürphold ausgezeichnet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Mit 962 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern und 178 eingereichten Arbeiten stellten Landau und SÜW die zweitstärkste Wettbewerbsregion in Rheinland-Pfalz. Landesweit beteiligten sich rund 6.500 Schülerinnen und Schüler am ältesten Schülerwettbewerb Deutschlands. Insgesamt wurden 75 Arbeiten auf Kreis-, Landes- oder Bundesebene gewürdigt. Besonders erfreulich: Zehn Bundespreise und 18 erste Landespreise gingen an Schülerinnen und Schüler aus der Region. „Dass unsere gemeinsame Wettbewerbsregion zu den aktivsten in Rheinland-Pfalz gehört, zeigt eindrucksvoll, wie intensiv sich junge Menschen in Landau und der Südlichen Weinstraße mit Europa beschäftigen“, betont Landrat Dietmar Seefeldt. „Als Region im Herzen Europas und in unmittelbarer Nachbarschaft zu Frankreich haben wir einen ganz besonderen Bezug zum europäischen Gedanken. Europa ist für uns kein abstraktes Konzept, sondern gelebter Alltag. Umso wichtiger ist es, dass sich Kinder und Jugendliche kreativ und kritisch mit den Werten auseinandersetzen, die Europa zusammenhalten. Die zahlreichen Auszeichnungen sind ein starkes Zeichen für das Engagement unserer Schulen.“

Auch die Landauer Beigeordnete Lena Dürphold zeigt sich beeindruckt von der Resonanz: „Europa wird oft als großes politisches Projekt wahrgenommen. Die Beiträge der Schülerinnen und Schüler zeigen aber, dass Europa vor allem etwas mit unserem Alltag zu tun hat – mit Fairness, Zusammenhalt, Mitbestimmung und gegenseitigem Respekt. Es ist schön zu sehen, mit wie viel Fantasie, Kreativität und Tiefgang sich die Schülerinnen und Schüler diesen Fragen genähert haben. Der Wettbewerb macht deutlich, dass Europa für die junge Generation keineswegs selbstverständlich ist, sondern aktiv mitgestaltet werden will.“ Die ausgezeichneten Arbeiten stammen von Schülerinnen und Schülern des Evangelischen Trifels-Gymnasiums Annweiler, der Grundschule Kleine Kalmit Ilbesheim, der Grundschule Wollmesheimer Höhe Landau, der Integrierten Gesamtschule Landau, der Maria-Ward-Schule Landau, des Max-Slevogt-Gymnasiums Landau, der Jakob-Reeb-Schule Landau, der Klingbachschule Billigheim-Ingenheim sowie der Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben. Landrat Seefeldt und Beigeordnete Dürphold dankten bei der Preisverleihung ausdrücklich auch den beteiligten Lehrkräften, die den Wettbewerb an ihren Schulen begleiten und junge Menschen für europäische Themen begeistern. Ihr Engagement sei ein wichtiger Beitrag dazu, Europa erfahrbar zu machen und demokratische Werte zu stärken.

Quelle: Marion Beygo

Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 15:02

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