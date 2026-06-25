Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie lebenswert und altersfreundlich ist Ladenburg? Dieser Frage wird die Stadtverwaltung mit einer umfassenden Befragung aller 3332 Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahren nachgehen. Ziel ist es, die Lebensqualität älterer Menschen zu stärken und die Stadt auch künftig als attraktiven und lebenswerten Ort für alle Generationen weiterzuentwickeln.
Bürgermeister Stefan Schmutz lädt am Montag, 29. Juni 2026 um 10 Uhr zu einem Pressegespräch in Raum 101 im Rathaus ein, um über den Fragebogen und die Gründe der Befragung zu informieren.
Quelle: Stadt Ladenburg
Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 11:42