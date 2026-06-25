Kandel – „vhs-LernTreff“ in Kandel: Sommerpause bis 7. August 2026



Kandel/Metropolregion Rhein-Neckar – Das kostenlose Lernangebot „vhs-LernTreff“ in Kandel macht derzeit bis einschließlich 7. August Sommerpause. Das kostenlose Lernangebot bleibt vom 19. Juni bis einschließlich 7. August 2026 geschlossen.

Nach den Sommerferien startet der LernTreff in neuen Räumlichkeiten und mit neuen Öffnungszeiten. Das offene Lernangebot findet künftig jeden Freitag, von 14.30 bis 16.45 Uhr im vhs-Raum, Am Plätzel, in Kandel, statt.

Der vhs-LernTreff richtet sich insbesondere an Erwachsene mit Schriftsprache- und Grundbildungsbedarf. Als offenes und unverbindliches Angebot unterstützt der LernTreff Menschen dabei, den Einstieg in Lernprozesse zu finden und gegebenenfalls den Weg in weiterführende Bildungsangebote zu erleichtern.

Die Anliegen und Interessen der Teilnehmenden stehen dabei im Mittelpunkt. Sie werden als Ausgangspunkt für das Lernen genutzt, um die Motivation zu stärken und mögliche Lernhemmnisse abzubauen.

Gefördert wird das Projekt „vhs-LernTreff“ durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz (MASTD). Örtliche Kooperationspartner sind die Verbandsgemeinde Kandel sowie die Volkshochschule Kandel.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 20:21