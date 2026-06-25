Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Verkehrseinschränkungen in der Speyerer Straße auf Höhe der Hausnummer 5 bleiben im Zuge des Hotelneubaus zunächst bis voraussichtlich 31. August 2026 bestehen. Die bestehende Verkehrsführung wurde entsprechend verlängert. Vorübergehend steht weiterhin eine Fahrspur weniger zur Verfügung. Die Durchfahrt in Richtung Montpellierbrücke sowie das Rechtsabbiegen in die Carl-Benz-Straße sind weiterhin jederzeit möglich.

Die zunächst bis Ende Juni 2026 genehmigte Verkehrsführung wurde im Zuge des weiteren Baufortschritts verlängert. Im Rahmen des Hotelneubaus werden auch in den kommenden Monaten weitere Bauabschnitte folgen. Über damit verbundene Verkehrsauswirkungen informiert die Stadt Heidelberg jeweils gesondert.

Einen Überblick über städtische Baumaßnahmen mit Verkehrsauswirkungen gibt es online unter www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 12:01