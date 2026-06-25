Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Vor 250 Jahren erklärten die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Unabhängigkeit vom Britischen Königreich und begründeten damit die Geschichte der ältesten noch bestehenden Demokratie der Welt. Am Samstag, 4. Juli 2026, nimmt das Mark-Twain-Center für transatlantische Beziehungen, Römerstraße 162, dieses besondere Ereignis zum Anlass, zu feiern – und dabei auch nach dem Zustand der Demokratie in den USA zu fragen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen und ein Einblick in die Ausstellung gibt es im Internet unter www.mark-twain-center.com.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm:

15 Uhr: Der Weg zur US-amerikanischen Demokratie: Einführung durch Dr. Uwe Wenzel

15.15 Uhr: Demokratie in einem polarisierten Land: Gesprächsrunde mit Karin Lister, Ron Rash und Robert Munoz über ihre persönliche Sicht auf die gespaltenen USA

16 und 17 Uhr: Square Dancing zum Mitmachen mit den Swinging Stars Heidelberg und den Heidelberg Hoedowners

16.30 Uhr Wissen und gewinnen: ein Quiz zur US-amerikanischen Demokratie

17.30 Uhr eine Sonderführung durch unsere Ausstellung mit Fotografien von Max Scheler aus den USA der 1950er und 1960er Jahre

Außerdem:

Kleine Spiel- und Sportangebote für Jung und Alt im Park

Kaffee und Kuchen: Deutsch-Amerikanischer Frauenclub Heidelberg

Kalte Getränke aus dem Wintergarten

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 11:55