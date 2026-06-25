Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Fahrradparkhaus am Europaplatz kann vorübergehend kostenlos und ohne vorherige Registrierung genutzt werden. Mit 1.100 öffentlichen Plätzen bietet es eine komfortable und bahnhofsnahe Abstellmöglichkeit. Das Fahrradparkhaus ist aus Richtung Bergheim durch das Bahnhofsgebäude in wenigen Minuten erreichbar. Wer von Süden kommt, kann sein Fahrrad direkt auf seinem Weg zum Bahnhof sicher und wettergeschützt unter dem Europaplatz abstellen.

Das Parkhaus bietet überdachte und sichere Stellplätze für alle Fahrradtypen – auch für Lasten- und Sonderfahrräder. Außerdem gibt es Schließfächer mit Lademöglichkeiten für E-Bike-Akkus. Eine Videoüberwachung sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Kurze Wege zum Gleis trotz Sanierung des Hauptbahnhofs

Aktuell bereitet die Deutsche Bahn die Sanierung des Heidelberger Hauptbahnhofs vor. Im Zuge der Bauarbeiten wird auch der Bahnhofsvorplatz umgestaltet. Fahrräder dürfen deshalb dort seit Anfang Juni 2026 nicht mehr abgestellt werden. Neben dem Fahrradparkhaus am Europaplatz stehen rund um den Hauptbahnhof weitere Abstellmöglichkeiten zur Verfügung:

Karl-Metz-Straße Süd: 240 Stellplätze

Kurfürsten-Anlage:

Lessingstraße/Kurfürsten-Anlage: 300 Stellplätze

Fahrradstellplätze entlang Kurfürsten-Anlage: 40 Stellplätze

Hausbahnsteig an Gleis 1: 200 Stellplätze

Hintergrund

Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der umfassenden Sanierung des Heidelberger Hauptbahnhofs durch die Deutsche Bahn. Informationen zum Projekt sind online zu finden unter www.bauprojekte.deutschebahn.com/p/heidelberg-hbf.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 11:58