Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Fahrradparkhaus am Europaplatz kann vorübergehend kostenlos und ohne vorherige Registrierung genutzt werden. Mit 1.100 öffentlichen Plätzen bietet es eine komfortable und bahnhofsnahe Abstellmöglichkeit. Das Fahrradparkhaus ist aus Richtung Bergheim durch das Bahnhofsgebäude in wenigen Minuten erreichbar. Wer von Süden kommt, kann sein Fahrrad direkt auf seinem Weg zum Bahnhof sicher und wettergeschützt unter dem Europaplatz abstellen.
Das Parkhaus bietet überdachte und sichere Stellplätze für alle Fahrradtypen – auch für Lasten- und Sonderfahrräder. Außerdem gibt es Schließfächer mit Lademöglichkeiten für E-Bike-Akkus. Eine Videoüberwachung sorgt für zusätzliche Sicherheit.
Kurze Wege zum Gleis trotz Sanierung des Hauptbahnhofs
Aktuell bereitet die Deutsche Bahn die Sanierung des Heidelberger Hauptbahnhofs vor. Im Zuge der Bauarbeiten wird auch der Bahnhofsvorplatz umgestaltet. Fahrräder dürfen deshalb dort seit Anfang Juni 2026 nicht mehr abgestellt werden. Neben dem Fahrradparkhaus am Europaplatz stehen rund um den Hauptbahnhof weitere Abstellmöglichkeiten zur Verfügung:
Karl-Metz-Straße Süd: 240 Stellplätze
Kurfürsten-Anlage:
Lessingstraße/Kurfürsten-Anlage: 300 Stellplätze
Fahrradstellplätze entlang Kurfürsten-Anlage: 40 Stellplätze
Hausbahnsteig an Gleis 1: 200 Stellplätze
Hintergrund
Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der umfassenden Sanierung des Heidelberger Hauptbahnhofs durch die Deutsche Bahn. Informationen zum Projekt sind online zu finden unter www.bauprojekte.deutschebahn.com/p/heidelberg-hbf.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 11:58