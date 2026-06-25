Heidelberg/ Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Jahr nach der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in der Bahnstadt überprüft die Stadt Heidelberg die Auswirkungen der Maßnahmen. Im Juli 2026 startet dazu eine Befragung, die verschiedene Gruppen einbeziehen wird, darunter Bewohnerinnen und Bewohner, Beschäftigte, Betriebe, Kundschaft sowie Besucherinnen und Besucher. Im Rahmen der Evaluation untersucht die Stadt unter anderem die Auswirkungen auf die Erreichbarkeit der Bahnstadt für die unterschiedlichen Nutzergruppen, die Parkplatzsituation vor Ort, das Mobilitätsverhalten sowie die Wahrnehmung der Maßnahmen

Befragung im Juli 2026

Zufällig aus dem Melderegister ausgewählte Bewohnerinnen und Bewohner der Bahnstadt erhalten per Anschreiben die Möglichkeit, an der Befragung teilzunehmen. Darüber hinaus können Beschäftigte, Kundinnen und Kunden sowie Besucherinnen und Besucher über Flyer mit individuellem Zugangscode an der Online-Befragung teilnehmen.

Im Juli sind Befragerinnen und Befrager im Stadtteil unterwegs. Sie informieren über die Beteiligungsmöglichkeiten, führen Interviews durch und verteilen Zugangscodes zur Teilnahme an der Befragung. In Abstimmung mit Betrieben werden Flyer außerdem direkt an Beschäftigte sowie Kundinnen und Kunden ausgegeben.

Die Stadt Heidelberg bittet alle angesprochenen Personen um Unterstützung. Eine möglichst breite Beteiligung hilft dabei, die Auswirkungen der Parkraumbewirtschaftung aus unterschiedlichen Perspektiven zu bewerten.

Hintergrund

Die Parkraumbewirtschaftung in der Bahnstadt wurde im August 2025 ausgeweitet. Ziel war es, den ruhenden Verkehr besser zu ordnen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, sogenannte Parksuchverkehre zu reduzieren und die Aufenthaltsqualität im Stadtteil zu verbessern. Die nun beginnende Evaluation soll zeigen, inwieweit diese Ziele erreicht wurden und ob weiterer Anpassungsbedarf besteht.

Weitere Informationen zur Parkraumbewirtschaftung gibt es online unter www.heidelberg.de/parkraumbewirtschaftung.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2026, 11:52