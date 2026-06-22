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Polizeieinsatz
22.06.2026, 1:14 Uhr

Mannheim – Tödlicher Polizeieinsatz bei Notlage – 1. NACHTRAG – Täter stirbt nach Messerangriff mit zwei Schwerverletzten in Wohnung

PolizeieinsatzStuttgart / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar News – (ots) – In der Nacht zum 21.06.2026 wurden Einsatzkräfte des PP Mannheim zu einer Bedrohungslage in der Mannheimer Innenstadt gerufen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verletzte in einer Wohnung ein 53-jähriger Bewohner mehrere Personen mit einem Messer. Mehrfachen Aufforderungen der Beamten, das Messer wegzulegen und die Wohnungstür zu öffnen, kam der Mann nicht nach. Notrufe und die Feststellungen vor Ort legten eine Gewalttat in der Wohnung und eine weiter andauernde Gefahrensituation nahe, was eine sofortige Intervention durch die Polizei erforderlich machte. Zudem drohte der Beschuldigte aus dem Fenster zu stürzen.

Im Rahmen eines Notzugriffs wurde die Wohnung betreten und zwei durch Messergewalt schwer verletzte Personen aufgefunden. Eine 26-jährige Frau war reanimationspflichtig und musste durch Einsatzkräfte wiederbelebt werden. Sie wurde unter notärztlicher Begleitung in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert und dort notoperiert. Ein 76-jähriger Mann wurde ebenfalls schwer verletzt in eine örtliche Klinik gebracht, bei ihm besteht derzeit keine akute Lebensgefahr.

Der 53-jährige Deutsche wurde durch die Polizeibeamten festgenommen, wobei aufgrund seiner heftigen Gegenwehr der Einsatz einfacher körperlicher Gewalt erforderlich war. Nach Eintreffen der Rettungskräfte kollabierte der verletzte Mann und wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht, wo er einige Stunden später verstarb. Die genaue Todesursache ist bislang unklar und soll nun unter anderem im Rahmen einer Obduktion ermittelt werden.

Die Motivlage sowie die Aufklärung des Sachverhalts sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat Mannheim führt die erforderlichen Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes zum Nachteil der beiden verletzten Personen. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mannheim die Ermittlungen bezüglich des Todesfalls übernommen.

Zeugen werden gebeten, eventuelle Videoaufzeichnungen des Geschehens auf dem hierfür eingerichteten Hinweisportal zur Verfügung zu stellen: https://bw.hinweisportal.de

Quellen:
Staatsanwaltschaft Mannheim
Landeskriminalamt Baden-Württemberg
Polizeipräsidium Mannheim

ORIGINALMELDUNG: Mannheim – Grausame Bluttat in Wohnung – Frau reanimationspflichtig, Tatverdächtiger stirbt nach Polizeieinsatz + UPDATE
Polizei bw wappen

Zuletzt aktualisiert am 22. Juni 2026, 02:04

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