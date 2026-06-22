Frankenthal – Kanuclub KCF wieder bei der Kieler Woche am Start – Bodensee-Pfalz-Allianz greift in der internationalen Marinekutterklasse der Segler an

KIEL / LUDWIGSHAFEN / FRANKENTHAL / Metropolregion Rhein-Neckar News – Der Kanu-Club Frankenthal (KCF) ist auch 2026 wieder bei der traditionsreichen 137. Marinekutterregatta im Rahmen der Kieler Woche vertreten. Nachdem die Mannschaft im vergangenen Jahr mit einem hervorragenden 7. Platz und dem Wanderpokal der Kieler Nachrichten für besondere Mannschaftsleistung und Stimmung ausgezeichnet wurde, steht in diesem Jahr eine neue Herausforderung bevor.

Ursprünglich hatte sich das Team erneut für die offene Klasse angemeldet. Aufgrund der großen Nachfrage und der begrenzten Startplätze wurden die Teilnehmer jedoch per Losverfahren ermittelt. Dabei zog die Frankenthaler Mannschaft leider kein Startlos.

Aufgeben kam für die Pfälzer Segler jedoch nicht infrage. Kurzerhand wurde eine Kooperation mit den Bodensee-Seglern aus Überlingen geschlossen. Gemeinsam gehen beide Vereine nun als „Bodensee-Pfalz-Allianz“ in der internationalen Klasse auf der Marinekutterregatta an den Start.

„Der Termin lag für viele unserer Stammbesatzungsmitglieder leider ungünstig. Da ein Marinekutter mit neun Personen besetzt werden muss – einem Steuermann und acht Seglern – war schnell klar, dass wir eine starke Partnerschaft benötigen. Mit den Segelfreunden vom Bodensee haben wir dafür die ideale Lösung gefunden“, erklärt Organisator Christian Wahl vom KCF.

Bei sommerlichen Temperaturen machte sich die Mannschaft bereits auf den Weg Richtung Kiel. Die Stimmung im Kleinbus ist ausgezeichnet, und selbstverständlich darf auch ein Stück Pfalz nicht fehlen: Pfälzer Wein reist mit an die Ostsee und sorgt für den kulinarischen Botschafterdienst im hohen Norden. Schließlich genießen die Weine der Region auch in Schleswig-Holstein einen hervorragenden Ruf.

Vor dem offiziellen Regattastart bleibt der Allianz-Crew noch ein Trainingstag, um sich aufeinander einzustimmen und den Marinekutter kennenzulernen. Ab Dienstag folgen dann vier intensive Wettkampftage auf der Kieler Förde. Insgesamt gehen rund 20 Mannschaften in der internationalen Klasse an den Start und kämpfen um die begehrten Pokale.

Die Erwartungen innerhalb der Bodensee-Pfalz-Allianz sind trotz der neuen Konstellation optimistisch. Nach den erfolgreichen Auftritten der vergangenen Jahre möchten die Segler erneut vorne mitmischen und nach Möglichkeit wieder eine Trophäe mit in die Heimat bringen.

„Wir freuen uns auf spannende Wettfahrten, faire sportliche Vergleiche und die besondere Atmosphäre der Kieler Woche. Natürlich werden wir die Leserinnen und Leser sowie die Heimatvereine regelmäßig über unsere Erlebnisse und Ergebnisse informieren“, so Wahl.

Mit Teamgeist, Segelerfahrung und einer guten Portion Pfälzer Lebensfreude startet die Bodensee-Pfalz-Allianz in eines der bedeutendsten Segelereignisse Europas.

Bild : von links Christian Wahl und Gerhard Bachmann

BILD : Medaille Kieler Woche 2026

Verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit:

Christian Wahl

Kanu-Club Frankenthal (KCF1922)

Zuletzt aktualisiert am 22. Juni 2026, 01:48