Wörrstadt – Fahrer unter Alkoholeinfluss – Unfallstelle gesucht.



Wörrstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Zeugen meldeten der Polizei am frühen Sonntagmorgen um kurz nach 03:00 Uhr einen beschädigten Pkw und eine danebenstehende Person in der Rheingrafenstraße in Wörrstadt.

Eine Streife der Polizei Alzey konnte die Person neben dem Fahrzeug antreffen. Es handelte sich bei ihr um einen 20-jährigen, der leichte Verletzungen aufwies und erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Im Pkw, der erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit war, konnten die Beamten außerdem eine geringe Menge Betäubungsmittel auffinden. Dem mutmaßlichen Fahrzeugführer wurde im Krankenhaus auf Anordnung der Polizei eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht verantworten.

Teile des Pkw konnten die Beamten später auf der B420 zwischen Wörrstadt und Sulzheim auffinden. Die genaue Fahrstrecke, sowie die Unfallörtlichkeit, an welcher der Fahrer seinen Pkw beschädigte, sind jedoch bislang nicht geklärt. Zeugen, welche hierzu nähere Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter 06731/9110 oder der Polizeiwache in Wörrstadt unter 06732/9110 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 21. Juni 2026, 21:37