Venningen – Einbruch in Sportheim – Zeugen gesucht!



Venningen/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Freitag auf Samstag (19./20.06.2026) brachen unbekannter Täter in das Sportheim in Venningen ein. Der Tatzeitraum lässt sich auf 00:10-09:00 Uhr einschränken. Die Einbrecher schlugen mehrere Fenster ein und gelangten ins Objekt. Ob etwas entwendet wurde konnte zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht abschließend geklärt werden. An den Fenstern entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 3000-4000,-EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06323-9550 oder via E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 21. Juni 2026, 22:06