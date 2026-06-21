Mannheim / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Rettungshubschrauber, Polizeihubschrauber, DLRG und Feuerwehr im Großeinsatz – Die umfangreiche Suche nach zwei mutmaßlich in Not geratenen Personen im Rhein zwischen Mannheim und Ludwigshafen ist am Sonntagnachmittag ohne Ergebnis beendet worden. Trotz eines Großaufgebots von Polizei, Feuerwehr, DLRG sowie der Unterstützung aus der Luft konnten die beiden Personen bislang nicht aufgefunden werden.

Wie bereits von MRN-News berichtet, waren die Einsatzkräfte gegen 15 Uhr alarmiert worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen sich zwei Personen in der Mitte des Rheins befunden haben und flussabwärts getrieben worden sein. Mindestens eine der Personen soll dabei laut Zeugen um Hilfe gerufen haben.

Daraufhin wurde eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet. Neben mehreren Rettungsbooten kamen auch der Rettungshubschrauber Christoph 5 sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, um den Rhein und die Uferbereiche abzusuchen.

Suche gegen 17 Uhr eingestellt

Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnten weder Personen aufgefunden noch geborgen werden. Die Einsatzkräfte brachen die Suche gegen 17 Uhr ergebnislos ab.

Nach Angaben der Polizei kann derzeit jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die beiden Personen eigenständig das Ufer erreicht haben und sich inzwischen in Sicherheit befinden.

Wasserschutzpolizei ermittelt

Die weiteren Ermittlungen werden von der Wasserschutzpolizei Ludwigshafen geführt. Derzeit wird geprüft, was sich im Rhein tatsächlich ereignet hat und ob sich die gemeldeten Personen möglicherweise selbstständig in Sicherheit bringen konnten.

Zeugen dringend gesucht

Die Wasserschutzpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der beiden Personen geben können oder Beobachtungen im Bereich des Rheins gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06131 / 6583250 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Juni 2026, 20:02