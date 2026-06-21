Speyer – Trickdiebstahl in Wohnung – Zeugen gesucht



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagmorgen wurde eine 90-jährige im Herrmann-Löns-Weg Opfer eines Trickdiebstahls. Die Geschädigte wurde auf dem Heimweg von einer ihr unbekannten Frau angesprochen, die ihr Hilfe beim Tragen ihrer Einkäufe anbot. In der Wohnung entwendete die Frau in einem unbeobachteten Moment mehrere Schmuckstücke der Geschädigten. Der Schadenswert liegt im oberen vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Trickdiebstahl oder der unbekannten Frau machen können, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Um sich vor Trickbetrügern zu schützen, rät die Polizei: – wenn es an der Tür klingelt, sollten Sie diese nicht einfach öffnen – nutzen Sie ihren Türspion oder schauen Sie aus dem Fenster, um sich ihren Besucher genau anzuschauen – lassen Sie keine Fremden in die Wohnung oder unbeobachtet, bevor Sie nicht genau wissen, mit wem Sie es zu tun haben – kommen Ihnen Telefonanrufe komisch vor, legen Sie sofort auf und rufen gegebenenfalls die Polizei an.

Außerdem gilt: Gesundes Misstrauen gegenüber Fremden hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 21. Juni 2026, 21:30