Speyer – Fahrraddiebstahl durch Ortung aufgeklärt



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend bemerkte die 78-jährige Geschädigte, dass ihr E-Bike aus der Hetzelstraße entwendet worden war.

Mithilfe eines verbauten Ortungsgerätes konnte das E-Bike in Karlsruhe lokalisiert werden. Die Polizei Karlsruhe konnte das E-Bike vor einer Spielhalle mit dem Tatverdächtigen feststellen. Das E-Bike wird dem Geschädigten im Nachgang übergeben. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 21. Juni 2026, 21:22