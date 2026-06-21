Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Eine spektakuläre Verfolgungsfahrt hat sich am frühen Samstagmorgen (20. Juni 2026) zwischen Sinsheim und dem Raum Mosbach ereignet. Ein 19-jähriger Autofahrer versuchte sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und gefährdete dabei nach Angaben der Polizei zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Bei anschließenden Durchsuchungen stellten die Ermittler Drogen, Waffen, Bargeld sowie Falschgeld sicher.

Zeuge meldet riskante Fahrmanöver auf Diskotheken-Parkplatz

Gegen 05:00 Uhr wurde die Polizei auf einen Hyundai-Fahrer aufmerksam, nachdem ein Zeuge gemeldet hatte, dass dieser auf einem Diskotheken-Parkplatz in Sinsheim sogenannte „Donuts“ drehte.

Als die Polizeistreife den Pkw kontrollieren wollte, gab der Fahrer Gas und flüchtete über die Bundesstraße 292 in Richtung Mosbach.

Flucht mit bis zu 180 km/h – Mehrfach in den Gegenverkehr geraten

Während der Verfolgungsfahrt soll der 19-Jährige Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h erreicht haben. Nach Angaben der Polizei geriet der Fahrer mehrfach in den Gegenverkehr, missachtete rote Ampeln und zwang andere Verkehrsteilnehmer zu riskanten Ausweichmanövern.

Erst im Bereich Waldbrunn endete die Flucht. Dort konnte der Mann schließlich gestoppt und widerstandslos festgenommen werden.

Da die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen und der Fahrer einen freiwilligen Test verweigerte, wurde eine Blutprobe angeordnet.

Drogen, Schreckschusswaffen und Falschgeld entdeckt

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte eine Schreckschusswaffe, zwei Feinwaagen sowie mehr als 40 Gramm Haschisch.

Im Rahmen einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler außerdem eine fünfstellige Bargeldsumme, eine weitere Schreckschusswaffe samt Munition sowie Falschgeld sicher.

Der Pkw, der Führerschein des 19-Jährigen sowie sämtliche Beweismittel wurden beschlagnahmt.

Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Hyundai-Fahrers gefährdet wurden oder Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/6900 zu melden.

Die Ermittlungen zu den sichergestellten Betäubungsmitteln, den Waffen sowie dem aufgefundenen Falschgeld dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Juni 2026, 12:49