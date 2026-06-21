Rheinzabern/Jockgrim – Trunkenheitsfahrten

Rheinzabern/Jockgrim/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wörth mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Gegen 00:40 Uhr wurde ein 15-jähriger Kleinkraftradfahrer ohne ausreichende Beleuchtung und ohne Schutzhelm fahrend festgestellt und zwischen Rheinzabern und Jockgrim einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte von dem Jugendlichen ausgehender Atemalkohol wahrgenommen werden, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde ein Fahrradfahrer festgestellt, welcher ohne jegliche Beleuchtungseinrichtung die Untere Buchstraße Jockgrim in weiten Bögen befuhr. Im Rahmen der anlassbedingten Verkehrskontrolle wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 0,95 Promille ergab. Der Verantwortliche wurde zum Schieben seines Fahrrades ermahnt. Gerade in der Dunkelheit werden Sie oft nicht oder spät wahrgenommen. Funktionsfähige Lichter sind bei Nacht Pflicht.

Die Polizei rät dringend davon ab, unter Alkoholeinfluss Fahrzeuge zu führen. Zu einer Gefährdung oder Schädigung anderer Verkehrsteilnehmer kam es in den vorgenannten Fällen glücklicherweise nicht.

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Zuletzt aktualisiert am 21. Juni 2026, 21:36